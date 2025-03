“Sbarrate subito le porte” | UFFICIALE: Chiuse le scuole a tempo indeterminato, scelta tragica di Valditara

Ecco perchè hanno dovuto prendere quella decisione molto difficile, per cui hanno dovuto chiudere le scuole.

La scuola dovrebbe essere uno dei posti più sicuri dove i bambini e gli adolescenti passano diverse ore della giornata, prima di tornare a casa dalla proprio famiglia. Qui, giovani menti dovrebbero essere istruite affinché possano apprendere tutti gli eventi significativi di svariate materie, mutate nel corso dei decenni.

D’altronde, come si sono fatte tatuare Antonella Clerici e sua figlia Maelle: “La cultura rende liberi”, ed è vero, per questo motivo bisognerebbe sempre cercare di apprendere il più possibile a scuola, a prescindere poi da quale possa essere la scelta che gli studenti prenderanno per il proprio futuro.

Molti quindi si sono chiesti il motivo per cui è arrivato quell’annuncio ufficiale di chiusura delle scuole. Vi sveliamo che cos’è successo.

La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro

Come dicevamo, le scuole dovrebbero essere un luogo sicuro per i bambini e adolescenti. Purtroppo, per quanto i vari responsabili, corpo docente e tutti i membri dello staff che fanno funzionare le scuole, ce la mettano tutta, non sempre riescono a mantenere questa premessa. L’abbiamo visto con quegli episodi terribili in cui è crollato il tetto e altre parti della scuola, così come quei casi all’Estero, in cui persone dell’esterno hanno fatto irruzione armate all’interno delle varie classi.

Ma uno dei casi che più fa male al cuore, sono quegli episodi di bullismo e di pestaggi da parte del branco nei confronti dei più deboli, che si consumano tra quei corridoi che dovrebbero essere un luogo di sogni per un futuro migliore, di molti.Recentemente su Netflix è uscito un film che ha sicuramente scosso gli animi, parliamo de, Il ragazzo dai pantaloni rosa, che racconta la vera storia che ha purtroppo vissuto Andrea Spezzacatena, conclusasi con quel tragico epilogo che ha messo fine alla sua giovane vita. Una storia sicuramente da conoscere per sensibilizzare l’opinione pubblica.

La chiusura della scuola

Tra i vari motivi per cui la scuola potrebbe non essere un luogo sicuro è anche a causa del maltempo, ma in questa circostanza fortunatamente, visti anche i casi passati, i vari sindaci possono decidere se chiudere o meno i vari istituti, per proteggere gli allievi da possibili conseguenze.

In questo caso infatti, a essere state sbarrate, sono state le porte delle scuole di diverso grado, in alcuni comuni della Calabria, per l’allerta meteo arancione che li ha colpiti. L’elenco delle scuole e dei giorni di chiusura è ancora in aggiornamento, in quanto, se la situazione meteorologica non dovesse migliorare, il periodo di chiusura potrebbe estendersi a più giorni. Siamo vicini ai cittadini calabresi e speriamo che il bel tempo possa fargli visita al più presto.