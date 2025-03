Ultim’ora: è ufficiale il canone sulla Carta d’Identità | Da pagare ogni anno, ci spennano come polli

Carta d’Identità, per il suo rilascio è necessario il pagamento di una cifra ogni anno. Ecco a quanto ammonta

La carta d’identità è uno dei documenti più importanti a disposizione del cittadino che permette non solo il riconoscimento e l’identificazione del soggetto ma anche l’accesso a svariati servizi.

Nel contesto odierno, in cui la digitalizzazione è ormai presente in ogni aspetto della nostra vita quotidiana, la tradizionale cartà d’identità cartacea è stata sostituita dalla Carta d’Identità Elettronica (CIE).

La CIE rappresenta un elemento importante nella trasformazione tecnologica in atto. Oggi, dove un numero

numero di servizi si spostano online, l’adozione di strumenti sicuri e affidabili per l’autenticazione e l’identificazione diventa fondamentale.

La Carta d’Identità Elettronica permette una maggiore sicurezza e tutela della privacy grazie alla presenza di un un microchip. Ma non solo la CIE oltre a contenere le classiche informazioni anagrafiche del titolare, include anche di sofisticate funzionalità per l’identificazione digitale. Ma quanto costa realmente il suo rilascio? Scopriamo tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

Come richiedere la Carta di Identità Elettronica e validità

La Carta di Identità Elettronica (CIE) può essere richiesta presso un qualsiasi Comune. Nel caso in cui si possieda una Carta di Identità Cartacea è possibile richiederla anche prima della scadenza. In merito ai termini, è consentito la richiesta a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

Per quanto riguarda la validità della CIE, cambia a seconda dell’età del titolare al momento della richiesta. Attualmente, la CIE per coloro he hanno meno di 3 anni di età è valida 3 anni. Per i minori di età compresa tra tra i 3 e i 18 anni è valida 5 anni. Mentre, per i maggiorenni la carta, come previsto del Regolamento (UE) 2019/1157, ha una validità massima di 10 anni, pertanto scade dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita. La CIE rilasciata a cittadini impossibilitati temporaneamente al rilascio delle impronte digitali ha una validità di 12 mesi dalla data di emissione del documento.

Carta d’identità, costo annuale

Il Cittadino che intende procedere alla richiesta della CIE, dovrà portare con sè una fototessera secondo i formati previsti. Per la procedura, se non si è già in possesso di una CIE, è consigliabile avere il codice fiscale o la tessera sanitaria, così da velocizzare le attività di registrazione.

Per quanto riguarda invece i costi della Carta di Identità Elettronica la somma da versare sarà di 16,79 euro oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti. Quindi, in sostanza la CIE ogni anno ci costa 1,69 euro.