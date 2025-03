FIAT Panda distrutta dalla concorrenza: ecco il primo “clone” a 10.000€ | Costa come nel 1990 e dura per sempre

I fan della cara e vecchia Panda rimarranno molto delusi: la copia dell’auto Fiat è identica all’originale e costa pochissimo.

Ecco l’automobile che sembra il clone del veicolo che ha fatto la storia d’Italia.

L’acquisizione da parte di Stellantis non c’entra nulla: qualcun altro è riuscito a replicato la Panda.

La nota azienda automobilistica torinese è stata appena distrutta dalla concorrenza.

Se stai pensando di cambiare macchina ma non vuoi spendere un patrimonio forse questa vettura fa proprio al caso tuo.

La nuova auto che copia la Panda e che cosa meno dell’originale

La Panda per gli italiani non è solo un’auto ma è una vera e propria icona. Molti di coloro che sono nati durante il boom economico degl’ anni 50 ne hanno guidato almeno una. Fiat infatti, all’epoca aveva già una storia secolare alle spalle ed è riuscita a dettare i nuovi trend e a influenzare i costumi dei cittadini, il cui stile di vita e i sogni stavano cambiando per sempre.

La prima Fiat Panda è stata presentata al Salone di Ginevra il 29 febbraio 1980 ed è stata prodotta fino al 2003. Il successo del veicolo progettato da parte di Giorgetto Giugiaro è legato al fatto che è stata creata per essere robusta e accessibile. In altre parole, è stata l’antesignana di ogni utilitaria. Ne sono stati poi creati due modelli nuovi, nel 2003 e nel 2012 ma, pur essendo molto apprezzate, non hanno potuto eguagliare l’enorme popolarità del primo prototipo. Ora però è stato creato qualcosa che somiglia molto alla prima Fiat Panda. Scopriamo di quale automobile si tratta e perché la sua casa produttrice farà il boom di vendite.

Il clone dell’iconico veicolo Fiat

Come si legge sul sito web specializzato nel settore dei motori www.allaguida.it, una nuova quattroruote sta per soppiantare per sempre l’iconica utilitaria italiana. Si tratta di MG3 Hybrid, che è in vendita all’attraente cifra di 19.990 euro. Nel prezzo sono compresi tanti optional di serie. Il motore è un full hybrid da 195 CV.

MG3 Hybrid fa parte della fascia entry level delle citycar ibride ed è prodotta dalla casa automobilistica SAIC Motor, del marchio Morris Garages. Secondo i risultati delle prove dei consumi reali l’auto in questione assorbe circa 4,10 l/100 km, ovvero 24,39 km/l. L’utilitaria full ibrid sembra avere tutte le carte in regola per dare filo da torcere alle rivali Toyota Yaris, Renault Clio, Honda Jazz. Forse con la sua convenienze e le caratteristiche tecniche riuscirà a conquistare la fetta di pubblico che una volta era devota alla Fiat Panda.