Latte Eurospin, non comprare mai questi cartoni: ti mandano al Padreterno in 10 minuti | Altamente tossici

Questi cartoni di latte possono essere mortali. Rischi infatti di rimetterci la pelle se li acquisti. Sono pericolosi.

L’Eurospin è noto per essere un supermercato molto conveniente, sebbene le statistiche diano alla Lidl il titolo di “re della convenienza”.

Tuttavia sembra che uno dei suoi prodotti sia molto pericoloso per la salute. Stiamo parlando del latte.

È ritenuto talmente pericoloso, che c’è addirittura chi è deceduto dopo averlo bevuto.

Bisogna quindi guardarsi dal berlo, poichè ne va della propria salute. Lo afferma lo stesso virologo Roberto Burioni.

Talmente pericoloso da essere mortale

C’è un intero capitolo del suo libro “Balle Mortali” dedicato a questo latte, nel quale scrive che per quanto può essere buono, è in realtà davvero pericoloso. “Moltissime persone sono morte in passato per averlo bevuto e qualcuno per questo motivo muore ancora oggi” ha scritto.

Pare che sia nutriente sia per le persone che per i batteri, che si diffondono in maniera smisurata. Suggerisce quindi di non berlo assolutamente.

Sconsigliato il consumo vista la sua pericolosità

“In molti paesi è vietato e dovrebbe essere vietato anche in Italia” ha continuato il virologo nel suo libro, spiegando la pericolosità del latte crudo.

Secondo lui, andrebbe infatti vietato il consumo del latte crudo, nonostante questo sia considerato gustoso e nutriente. “Il latte esce privo di batteri dalla mucca, ma da quel momento in poi i germi sono ovunque, anche nell’aria”, “Quando il latte viene contaminato da mille batteri, se la temperatura ne permette la replicazione presto ne avremo duemila, quattromila, ottomila e così via, fino a raggiungere velocemente un numero molto alto” ha proseguito nel suo libro. Non è quindi nello specifico il latte dell’Eurospin a essere pericoloso, ma proprio quello crudo. Non andrebbe consumato, poichè come continua il virologo, “è come giocare alla roulette russa“.