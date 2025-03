UFFICIALE: ecco il “Reddito di Cittadinanza” per gli animali domestici | Se hai queste razze, hai trovato l’America

Ecco in cosa consiste il “Reddito di Cittadinanza” per gli animali domestici, non tutti sanno come ottenerlo.

Sono moltissimi i cittadini che decidono di aprire le porte di casa loro ad uno o più animali domestici, in quanto oggi giorno, cani, gatti e tutti gli altri, sono diventati membri a tutti gli effetti della propria famiglia.

Tenendo in considerazione soltanto le persone che si prendono cura del proprio migliore amico (veramente) fino alla fine e non soltanto da Natale a luglio per comodità, tutti loro sanno benissimo quanto possano essere alte le spese di mantenimento del proprio pets, Purtroppo in Italia, non è ancora previsto un servizio simile al sistema sanitario nazionale anche per i nostri amici a 4 zampe.

Per questo motivo, molti saranno contenti di poter beneficiare di quello che è stato considerato come “Reddito di Cittadinanza” per gli animali domestici. Vediamo insieme i benefici e le clausole per ottenerlo, in quanto molti sostengono che sia diviso per razze, ma sarà proprio così?

Come si detraggono le spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi

A oggi, è già possibile beneficiare dello sconto dell’IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi, in merito alle spese veterinarie. Come previsto nelle indicazioni presenti nel Testo Unico dell’Imposte sui Redditi, possono essere detratte le spese sostenute, per tutti gli animali legalmente detenuti, a scopo di compagnia o pratica sportiva.

Tale agevolazione si applica soltanto entro un particolare range, in quanto i cittadini devono superare i 129,11 euro di spese per poterle inserire nel 730, ma tale cifra non deve sforare i 550 euro. Lo sconto massimo che si può ottenere è di circa 80 euro, in quanto bisognerà calcolare la detrazione al 19 per cento sulla quota che eccede la franchigia, quindi la differenza tra il totale delle spese sostenute e 129,11 euro.

Il “Reddito di Cittadinanza” per gli animali domestici

Veramente anche gli animali domestici hanno diritto ad una sorta di “Reddito di Cittadinanza”, elargito soltanto per alcune razze? Ebbene, quello a cui si riferiscono molti sui social, ma in maniera errata è il noto, Bonus Animali che finalmente dopo tanto ritardo è giunto quest’anno, pur essendo stato inserito nella Legge di Bilancio 2024. La manovra di un anno fa, come riportano da ilsole24ore.com, ha istituito un fondo per sostenere i proprietari di animali d’affezione per poter pagare le visite veterinarie, le operazioni chirurgiche e per l’acquistare i farmaci veterinari.

I proprietari di cani e gatti, per poter beneficiare di tale aiuto, dovranno poter dimostrare di avere un ISEE inferiore ai 16.215 euro, un’età superiore ai 65 anni e aver registrato regolarmente il proprio animale da compagnia nella banca dati nazionale.Non ci sono quindi requisiti in merito alla razza o all’età dell’animale, come aveva ipotizzato qualcuno all’inizio. Per ottenere questo benefit, i cittadini dovranno presentare l’apposita domanda alla propria regione di appartenenza, seguendo le varie indicazioni presenti nei canali ufficiali.