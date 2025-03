Vi prego, cerchiamo personale | RAI in lacrime: offrono 26mila euro ai primi diplomati che mandano CV

La Rai è alla disperata ricerca di risorse e offre loro una generosa proposta di lavoro. 26.000 euro ai primi diplomati che si candidano.

Se sei alla ricerca di un impiego, non puoi farti sfuggire quest’offerta. Si tratta di un’opportunità lavorativa davvero intrigante, che viene proposta da una delle aziende di comunicazione più grandi in Europa.

È proprio la Rai a proporla, la società che gestisce in esclusiva il servizio pubblico e radiofonico in Italia.

Essendo alla ricerca di personale, ha pubblicato un’offerta lavorativa sulla sezione “Lavora con noi” del sito della Rai, con l’obiettivo di trovare alcune giovani risorse da inserire nelle sedi di Roma e di Milano. Nello specifico dei diplomati.

Se sei quindi in cerca di un’opportunità lavorativa, approfittane e invia la tua candidatura. Non solo avresti la possibilità di lavorare per la Rai, ma anche quella di ricevere un lauto stipendio, che può arrivare ai 26.000 euro.

La Rai alla ricerca di diplomati

È una grande opportunità lavorativa quella che la Rai offre. Non richiede neanche troppi requisiti, considerando che per partecipare alla selezione occorre semplicemente avere un’età compresa tra i “18 e i 29 anni e 364 giorni”, il diploma quinquennale di Scuola secondaria di secondo grado e la patente di guida di tipo B.

Anche i cittadini dell’Unione Europea possono candidarsi e così anche i cittadini di altri paesi non appartenenti all’Europa, purchè però soggiornino regolarmente in Italia. Come indica la sezione “Lavora con noi” della Rai, non può però partecipare alla selezione chi è stato licenziato dalla Rai o da un’altra Società del Gruppo, chi ha già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso un altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti alla qualifica del presente avviso di selezione per più di 18 mesi, chi già lavora con la Rai o con altre Società del Gruppo e chi ha con la Rai o con altre Società del Gruppo uno o più contratti di lavoro subordinato.

Un’opportunità da non perdere

Per potersi candidare bisogna seguire alcuni passaggi, come indica “Lavora con noi”. Innanzitutto, bisogna registrarsi al sito www.lavoraconnoi.it oppure effettuare il login al sito con le proprie credenziali. Bisogna poi aderire all’iniziativa andando sulla voce “Selezione Montatori 2025”, compilare tutti i campi indicati nel form online, confermare l’adesione all’iniziativa e poi verificare sulla propria mail la ricezione di un messaggio da montatori@rai.it, che conferma l’invio della candidatura.

Il sistema informatico non accetterà domande dopo le 12.00 dell’11 aprile 2025, per cui se vuoi diventare montatore per la Rai, dovresti inviare la candidatura prima della data di scadenza. Come retribuzione è prevista una paga annua lorda di 23.550 euro, che raggiunge la cifra lorda minima di 26.400 euro allo scadere di 36 mesi. Conviene quindi affrettarsi a inviare la candidatura e non farsi scappare l’offerta. Non capitano spesso occasioni del genere.