Agenzia delle Entrate cerca “spie” e le paga a peso d’oro: non serve nemmeno la laurea | Li vogliono cinici e spietati

L’Agenzia delle Entrate è alla ricerca di nuove “spie” da inserire nei suoi uffici. Pagano bene e non richiedono neppure la laurea.

Il posto pubblico è qualcosa a cui tante persone ambiscono, ma che fanno fatica a trovare. Adesso però, grazie all’Agenzia delle Entrate hanno una grande possibilità di potervi lavorare.

La nota Agenzia ha previsto una serie di concorsi che permetteranno a 5.500 persone d’inserirsi negli uffici dell’Amministrazione finanziaria nel triennio 2025 – 2027.

Le indicazioni arrivano dal Piao, il Piano di attività e organizzazione dell’ente, che come “Brocardi.it” indica, definisce gli obiettivi, le strategie e le risorse di una pubblica amministrazione. Tale piano ha avuto il via libera dal nuovo direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Chi cerca quindi un’opportunità di lavoro, non può che inviare la candidatura e andare a lavorare all’Agenzia delle Entrate. Oltretutto le paghe che offre sono molto buone.

Una grande opportunità per chi cerca lavoro

Come “Brocardi.it” indica, più della metà dei nuovi contratti, ovvero 3.500, verrà firmata entro quest’anno. Con lo scopo di aumentare il contrasto all’evasione fiscale e alleggerire le procedure amministrative, sta cercando nuovo personale.

Per questo ha indetto dei nuovi concorsi, che si concentreranno per di più sull’area tributaria, lasciando però ai concorsi per funzionari per i servizi catastali e cartografici e per i funzionari per la fiscalità internazionale e le cooperative compliance e dirigenti.

Una grande occasione per chi vuole lavorare nel settore pubblico

Come indica “Brocardi.it”, i prossimi concorsi si concentreranno quindi sull’area tributaria, “ossia sulla selezione di svolgerà mansioni di controllo e accertamento, riscossione e recupero crediti”. Ci saranno però anche dei concorsi atti a individuare 250 funzionari per i servizi catastali e cartografici e 250 funzionari per la fiscalità internazionale. In pratica è una grande occasione per potersi candidare e andare a lavorare con l’Agenzia delle Entrate.

Sono poi previste anche diverse promozioni. 1.740 operatori diventeranno funzionari, mentre 200 assistenti avranno il doppio salto in carriera.