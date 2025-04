Lavatrice, il “trucco del misurino” per pulire automaticamente il filtro | Così ti dura 35 anni senza fiatare

Conosci il trucco del misurino? È un segreto che ti permette di pulire automaticamente il filtro, facendoti durare la lavatrice più a lungo.

La lavatrice è uno strumento che non manca mai in casa, ma che allo stesso tempo non è per nulla facile da mantenere.

Un piccolo guasto e bisogna chiamare il tecnico, a meno che non si applichino dei piccoli trucchetti per farla durare più a lungo. Tra questi, quello del misurino.

È una soluzione che evita diversi problemi legati al funzionamento della lavatrice, ma anche la contaminazione dei capi lavati.

In poche parole permette di mantenere il filtro della lavatrice pulito, facendo durare l’elettrodomestico più a lungo, senza che si guasti.

Un’operazione da eseguire ogni 3-6 mesi

Pulire il filtro della lavatrice è un’operazione che andrebbe fatta ogni 3-6 mesi. Tuttavia nei casi in cui puliscano frequentemente tessuti pesanti o peluche, è bene eseguirla più spesso.

Prima di pulire il filtro è bene però capire dove si trova, controllando il manuale d’uso, che permette di capire esattamente dove sta. È poi importante utilizzare un paio di guanti in gomma per effettuare l’operazione, onde evitare di toccare a mani nude eventuali residui e scollegare poi la lavatrice dalla corrente, onde evitare eventuali scosse o incidenti.

Un trucco efficace che mantiene la lavatrice a lungo

Una volta essersi preparati a pulire il filtro della lavatrice, si può procedere con la pulizia. Si svuota il vassoio del filtro ruotando il tappo in senso antiorario e poi si estrae il filtro. Dopodiché lo si pulisce sciacquandolo nell’acqua e utilizzando un vecchio spazzolino per togliere le incrostazioni. Una volta eseguito questo procedimento il gioco è fatto

Ma perchè si chiama trucchetto del misurino se non prevede l’uso di un misurino? Un trucco che permette di tenere pulita la lavatrice e che non intasa il misurino, generando quindi la necessità di pulirlo, consiste nel non sovraccaricare la lavatrice di sapone o c’è il rischio che i suoi residui riempiano il filtro. È bene infatti affidarsi ai misurini e dosare le quantità.