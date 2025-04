Meloni ha pescato la REGIONE FORTUNATA: se vivi qui ti regalano 10.000 euro in contanti | Un solo requisito

Ora vorranno tutti vivere nella regione fortunata del Bel Paese. Qui i cittadini avranno in dono migliaia di euro.

Grazie all’ultima iniziativa dello Stato sono in arrivo ricchissime indennità.

Scopri se la novità riguarda anche te: occorre solo un requisito per diventare titolari del bonus.

Forse anche tu come tanti altri contribuenti italiani ringrazierai il Presidente Giorgia Meloni.

Solo chi abita qui può vantarsi di vivere nella regione fortunata del Bel Paese perché ben presto avrà la possibilità di ricevere regali dal Governo.

Regione fortunata, la zona d’Italia dove conviene vivere

Si sente spesso dire che per vivere bene occorre essere nati dalla parte “giusta” del mondo ma senza andare lontano, tale detto può valere anche entro i confini nazionali. A quanto pare infatti, i cittadini che abitano in una particolare zona d’Italia saranno avvantaggiati. L’area della penisola in questione è stata già ribattezzata regione fortunata e il motivo è che per gli abitanti di questa specifica regione sono in arrivo ottime notizie.

Il Governo ha stanziato per loro migliaia di euro e un fondo speciale che è stato introdotto con il preciso scopo di migliorare la vita lavorativa dei cittadini. Scopri di quale regione si tratta e verifica se hai tutte le carte in regola per percepire subito il denaro che lo Stato sta per erogare. Adesso basta avere solo un requisito. In bocca al lupo.

In arrivo regali dal Governo Meloni

L’iniziativa del Governo Meloni di cui stiamo parlando è la Nuova Impresa 2025. Si tratta di un fondo destinato a favorire le MPMI, ovvero le Medie imprese italiane e le Partite IVA del territorio. L’indennità, come abbiamo anticipato sarà appannaggio di una ristretta cerchia di cittadini del Bel Paese, che potranno ottenere il contributo, partecipando al bando di concorso ufficiale Nuova Impresa Lombardia 2025.

Il concorso mette a disposizione fino a 10.000 euro a fondo perduto per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’ordine con Partita IVA individuale che non sono iscritti al Registro delle imprese e che hanno dichiarato l’inizio attività ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o ad un ufficio provinciale dell’IVA. Inoltre, come si legge anche tra le news del sito web www.ticonsiglio.it, il bando è aperto alle MPMI che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal 1°Giugno 2024 e sono iscritte e attive al Registro delle Imprese a decorrere dal 1° Giugno 2024 e fino al 31 Dicembre 2025, con partita IVA attribuita nel termine massimo di dodici mesi precedenti all’iscrizione al Registro delle Imprese. In entrambi i casi il prerequisito è il domicilio fiscale in Lombardia.