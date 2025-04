Non comprare mai questi spaghetti al supermercato: fanno più morti del terremoto a Myanmar | “Altamente tossici”

Ecco perché non dovreste mai compare questi spaghetti al supermercato, in quanto sono molto pericolosi.

L’Italia è la patria della pasta e della pizza, oltre le varie leccornie che ci rendono internazionali, in quanto la nostra cucina la amano tutti in patria e all’Estero. In merito al primo per eccellenza tutto “Made in Italy”, gli spaghetti, occupano un posto veramente speciale nel cuore e sulle tavole di moltissime persone.

Spesso c’è la diatriba che mette in disaccordo i puristi, con la classica pasta tradizionale e con chi invece è convinto che l’integrale sia meglio e più salutare, pronto quindi a sperimentare nuovi sapori. Questi ovviamente sono punti di vista, ma alla fine la pasta al pomodoro mette tutti d’accordo.

Eppure ci sono degli spaghetti che non andrebbero mai acquistati in un supermercato in quanto potrebbero fare molti danni alla vostra salute, arrivando perfino a essere considerati “altamente tossici”.

I vari spaghetti che si possono trovare in commercio

Pasta fresca, pasta secca, pasta precotta, poco importa, in quanto per gli italiani, questo prima non deve mai mancare dalle loro tavole. Ovvio non si può mangiare tutti i giorni, molti nutrizionisti ne raccomandano il consumo massimo 3 volte a settimana, altri più spesso, altri meno. A prescindere dai punti di vista e dai tipi di dieta oggi presenti, nessuno dovrebbe mai privarsene, in quanto la pasta, come la pizza, hanno la capacità di riunire intere famiglie all’ora di pranzo o di cena.

In merito alla scelta se consumare quella tradizionale o quella integrale, se non ci sono indicazioni mediche precise, potete tranquillamente consumare quella che più vi aggrada, alla fine il cibo è vita, quindi dovreste sentirvi liberi di sperimentare e scegliere quella che volete. A prescindere da tutto però, ce n’è un tipo che non dovreste mai acquistare, ecco di cosa parliamo.

Gli spaghetti che non dovreste mai acquistare

Voi lo sapete quali sono gli spaghetti che non dovreste mai acquistare al supermercato, in quanto in alcuni contesti sono stati definiti anche come “altamente tossici”? Parliamo di quelli scaduti, i cui pacchi in realtà nei supermercati e nei discount non dovrebbero essere mai presenti, in quanto i controlli del personale sono sempre molto scrupolose.

Ad ogni modo a prescindere che voi l’abbiate proprio acquistata, magari in negozi non consoni o comunque vi foste dimenticati dei pacchi a casa, dovete fare molta attenzione all’aspetto della pasta. Se conservata bene e in luoghi privi di umidità, per qualche altro mese oltre la data di scadenza pare che possa essere consumata, come possiamo leggere su pazienti.it, il problema sopraggiunge quando trovate al suo interno della muffa, o se presenta cattivo odore e ancora se ha cambiato colore e risulta molliccia. In quel caso fareste meglio a buttarla immediatamente, in quanto le intossicazioni alimentari sono molto pericolose.