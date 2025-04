Riesci a trovare il cavallo malato? | È facilissimo, solo gli asini non lo vedono: test visivo di Davide Lacerenza

Riesci a trovare il cavallo malato in questo test visivo, soprannominato da molti come il test visivo di Davide Lacerenza?

Ed eccoci giunti a uno dei momenti tanto attesi da parte di voi lettori, essendo che i nostri test visivi sono molto gettonati. D’altronde, in questo momento ludico, potrete non solo divertirvi, ma anche allenare la mente e perfezionare il vostro spirito di osservazione.

Nell’era in cui non riusciamo a staccarci dal nostro smartphone e dai social neanche durante la guida. Apriamo una parentesi di come il numero di multe per l’utilizzo del telefono alla guida, secondo le nuove sanzioni introdotte dal nuovo Codice della Strada, sembra che non intendono diminuire, almeno per ora.

Ad ogni modo, come dicevamo, in un periodo in cui sembriamo dipendenti al 100% dai nostri dispositivi, è piacevole potersi concentrare su un esercizio che non contempla l’uso esclusivo del cellulare, visto che questo potrete risolverlo anche davanti al computer o sfruttando la connessione del tablet. Detto ciò, siete riusciti a trovare il cavallo malato in questo test visivo, definito da molti come il test visivo di Davide Lacerenza?

Le regole per il test visivo di Davide Lacerenza

Lo dicono sempre i più grandi: il cervello per non invecchiare precocemente, va tenuto in costante allenamento, svolgendo quindi test logici, giocando alla Settimana Enigmistica e tornando alla buona e sana abitudine di leggere un libro e studiare il più possibile.

In merito a quello che è stato definito come il test visivo di Davide Lacerenza, volevamo riportarvi le regole per riuscire a risolverlo nel tempo indicato. Dunque, prendete il vostro smartphone e programmate il timer a 10 secondi, lasso di tempo che avrete a disposizione per guardare l’immagine in apertura e trovare il cavallo malato. Per questo quiz non avrete bisogno di alti gradi intellettivi, bensì di uno sviluppato spirito di osservazione.

La soluzione del test visivo di Davide Lacerenza

Siamo curiosi di sapere in quanti di voi hanno trovato il cavallo malato, in quello che è stato definito come test visivo di Davide Lacerenza, essendo che lui ha usato spesso analogie dal mondo ippico? Detto ciò, come avrete notato nell’immagine che vi abbiamo riportato in alto, sono diversi i cavalli che non possono correre al galoppo visto che gli manca una zampa.

Se in 10 secondi ne avete visti almeno 4 di cavalli in questo test visivo, siete stati molto bravi, se non ce l’avete fatta, non vi angustiate, in quanto vi basterà esercitarvi con i prossimi test visivi che vi proporremo e gli altri che troverete in rete e vedrete che la prossima volta il vostro spirito di osservazione sarà imbattibile.