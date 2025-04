Meloni buca i condom degli italiani: ufficiale l’incentivo “AMORE LIBERO” | 1000€ immediati se smetti di usarlo

È in arrivo uno dei bonus più richiesti, il quale inoltra 1000€ a queste coppie.

Questa Legge di Bilancio attuale prevede diverse agevolazioni per le famiglie con figli che non superano un certo reddito. Per sapere i requisiti necessari per poter accedere a questi benefit, dovrete recarvi al Caf con l’ISEE aggiornato.

In questo modo potrete essere sicuri di fare domanda per le agevolazioni in linea con la vostra situazione familiare, per esempio il bonus nido, il bonus per le mamme lavoratrici, quello per le spese scolastiche extra e così via.

In arrivo ce n’è anche un altro che queste determinate coppie stanno aspettando da parecchio. Ecco in quale caso potrete ricevere 1000€ direttamente sul vostro conto corrente, voluti direttamente dal governo Meloni.

È boom di infezioni sessualmente trasmissibili

Il bonus di cui vi parleremo a breve, è un grosso aiuto per chi decide di mettere su famiglia, in maniera consapevole e cosciente. Quando due persone si amano, a prescindere che questi siano sposati o meno e decidono di allargare la famiglia con la nascita di uno o più figli, si apprestano a gettare le basi per iniziare la loro vita come coppia (ricordiamo che non è obbligatorio avere figli, per essere partner di vita).

Per fare tutto questo però, bisogna avere un’età che vi rende maturi a tal punto da poter vedere tutte le varie sfaccettature della vita prima di diventare genitori. Purtroppo però, i dati letti su Ansa mostrano quanto gli adolescenti di oggi, siano poco informati sull’importanza dei metodi contraccettivi: “Negli ultimi dieci anni è diminuito in modo preoccupante l’uso del preservativo tra gli adolescenti in tutta Europa. A dichiarare di averlo usato nell’ultimo rapporto sono stati solo sei quindicenni su 10. Di pari passo, è aumentato il rischio di infezioni trasmesse sessualmente, incluse quelle che possono provocare tumori, così come di gravidanze indesiderate e di aborti insicuri…“, dimostrando quanto sia importante che qualcuno educhi questa generazione in maniera corretta e costante.

Il bonus da 1000€ tanto atteso

Per tutti coloro quindi che sono diventati genitori nel 2025, perché l’hanno voluto veramente, alla giusta età e contesto, c’è una bella notizia per voi, in quanto come letto su, Il Messaggero, nei prossimi giorni arriverà la circolare INPS, dove saranno riportate le indicazioni per richiedere il famoso bonus bebè.

I bambini nati o adottati nel 2025, riceveranno 1000€, direttamente sul conto attraverso un bonifico e non come carta prepagata come diceva qualcuno in precedenza e potrà essere usata per diverse spese e non soltanto quelle inerenti ai prodotti dell’infanzia, voluti direttamente dal governo Meloni. Ad ogni modo, rimanete aggiornati su questo argomento, in quanto, appena la circolare sarà attiva, dovrete presentare domanda sul sito dell’INPS o direttamente al Caf, seguendo le indicazioni che vi verranno indicate.