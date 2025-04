Test visivo di Jessica Morlacchi: riesci a scovare l’intruso? | Solo lei è riuscita a trovarlo nella casa del GF

Ecco un test visivo che vi farà sicuramente scervellare parecchio. Dovete trovare l’intruso e, a detta di molti, Jessica Morlacchi potrebbe vincere anche a questo, oltre che al Grande Fratello.

Il Grande Fratello è finito da pochi giorni ormai e la “Jessica Morlacchi mania”, sta impazzando sui social. Ogni aneddoto di cui si discute, c’è chi riesce a paragonarlo a lei e non ci stupiremmo del fatto che qualcuno potrebbe creare anche il suo fumetto a breve con ChatGPT, visto che ormai è la moda del momento.

A prescindere da tutto, simpatie, litigi, amori nati e amori finiti, un’altra edizione del Grande Fratello è terminata e come sempre, se ne discuterà parecchio. Tutta la squadra di Alfonso Signorini ha regalato molti mesi di intrattenimento al fedele pubblico che li ha seguiti sempre, anche se lo share non ha raggiunto i livelli sperati.

In attesa quindi di capire come impiegare il tempo che i fan hanno utilizzato per seguire i loro beniamini all’interno della Casa, oggi vogliamo proporvi un test visivo che sicuramente vi farà aguzzare la vista parecchio. A detta di molti la Morlacchi potrebbe vincere anche a questo gioco.

Le regole per il test visivo

Come dicevamo dunque, un’altra edizione del Grande Fratello è giunta al termine e con grande sorpresa di molti, la vincitrice che si è portata a casa, 50mila euro, visto che come al solito la metà sarà devoluta in beneficenza, è stata proprio Jessica Morlacchi. Molti quindi, dopo aver visto il test proposto in questo articolo, hanno subito pensato che la vincitrice del GF, avrebbe potuto anche trionfare in quest’altro gioco, trovando l’intruso in questione.

Detto ciò, a prescindere dal reality Mediaset e dalla sua attuale vincitrice alla quale facciamo i nostri complimenti, perché non provate a cimentarvi anche voi? Alla fine non serve aver partecipato al GF per trovare la soluzione, vi basterà aguzzare la vista, in quanto avrete 10 secondi per trovare l’intruso di questa immagine.

La soluzione del test visivo

Dopo aver visto l’immagine in questione, in quanti di voi sono riusciti a trovare la soluzione a questo test visivo, prima di guardare il suggerimento? Non sappiamo se anche Jessica Morlacchi abbia trovato l’intruso in 10 secondi, guadagnando la vittoria come ha fatto al Grande Fratello, ma siamo sicuri che tra di voi, saranno stati molti i vincitori.

A tal proposito se ce l’avete fatta siete stati molto bravi, in caso contrario, non abbattetevi, vi basterà continuare a svolgere i test ai quali vi sottoporremo e allenare il vostro spirito di osservazione. Siamo sicuri che ai prossimi non riusciremo più a cogliervi impreparati, non credete?