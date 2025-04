Meloni l’ha fatto davvero: ecco il “SUPERBONUS 104” | Se hai un parente disabile, ti rifai la casa a spese statali

Ecco in che cosa consiste l’aiuto che è stato definito come “Superbonus 104”, grazie al quale potrete ristrutturare casa se avete un parente disabile.

Nella nuova Legge di Bilancio, sono stati inseriti vari bonus inerenti la sfera della ristrutturazione casa: si può usufruire del Bonus Ristrutturazione (in associazione con il Bonus Mobili), Ecobonus e Sismabonus.

Inoltre la detrazione fiscale per la ristrutturazione da portare nella dichiarazione dei redditi è del 50% per la prima casa e del 36% per le seconde, confermato fino al 2025. Negli anni successivi questa percentuale si abbassa.

Tra questi vari aiuti poi, è stato inserito il benefit che è stato definito con il nome di “Superbonus 104”, il cui aiuto prevede la ristrutturazione della casa se hai un parente disabile. Ecco di cosa stiamo parlando.

Come si applica questa detrazione

Questa agevolazione di cui vi parleremo a breve presenta una detrazione del 75%, suddivisa in cinque rate annuali, di pari importo che si applicano su di una spesa massima che differisce in base al tipo di edificio per il quale si è andati a intervenire. Per villette e case unifamiliari l’importo massimo è di 50.000 euro, mentre per condomini ed edifici l’importo aumenta in maniera proporzionale.

Per chi non vuole o non ha la possibilità di anticipare questo importo, può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, grazie ai quali potrete ridurre immediatamente i costi senza aspettare il successivo recupero dell’IRPEF nelle cinque dichiarazioni dei redditi successive. Questa concessione è l’ideale per chi ha un parente o un familiare con disabilità che cerca di rendere la casa più accessibile alle sue esigenze, in modo da restituirgli un ambiente più confortevole e sicuro.

In cosa consiste questo “Superbonus 104”

In che cosa consiste questo “Superbonus 104”, com’è stato soprannominato in rete e perché se avete un parente disabile potrete effettuare lavori di ristrutturazione? Questo aiuto ruota tutto attorno a chi usufruisce della Legge 104, la normativa fondamentale per la tutela delle persone affette da disabilità che gli garantisce una serie di aiuti economici e lavorativi a loro e al familiare che se ne prende cura.

Tra i vari aiuti che si possono chiedere, in questo 2025 spicca anche il Decreto “Rilancio”, utilizzabile entro il 31 dicembre 2025. Grazie a questo potrete usufruire del 75% della detrazione IRPEF, da applicare a tutti quegli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici già esistenti. Le spese ammesse riguardano per esempio l’installazione di ascensori o montascale, l’ampliamento di porte per aiutare il cittadino a passare con la sedia a rotelle e così via. Questo beneficio che fa sicuramente la differenza nella vita di tutti i giorni di una persona disabile, può essere applicato sia a chi rientra nelle categorie protette che ai loro familiari.