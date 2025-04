Ultim’ora: da oggi Giorgetti premia chi “schifa” la laurea | 700€ se non hai mai messo piede all’Università

Con questo nuovo aiuto, saranno molti i cittadini che non hanno un titolo universitario a ricevere un compenso significativo.

Il mondo del lavoro attualmente è talmente precario, che dall’oggi al domani ci si può trovare senza lavoro, sprofondando nella paura di non riuscire più ad andare avanti. Con tutti i pro e i contro del caso, molti giovani semplicemente decidono di lasciare l’Italia, in cerca di opportunità.

C’è chi poi ha fortuna e chi no, chi invece riesce a trovare stabilità anche nel nostro Paese e chi invece arranca, sperando solo di poter sopravvivere. Questa situazione l’hanno provata un po’ tutti, sia chi ha un titolo di studio elevato e chi invece si è fermato prima.

Per questo motivo sapere che c’è un aiuto concreto per chi si trova in difficoltà e non ha un titolo universitario che gli apre sicuramente molteplici porte nel contesto lavorativo, sta interessando molti cittadini. Ecco di cosa parliamo.

Le lauree più richieste nel futuro

Premettendo che ogni cittadino è libero di fare quello che vuole con il proprio futuro, quando si terminano le scuole medie, i giovani si trovano davanti a una scelta, forse troppo importante per la loro età. Devono scegliere se concentrarsi su una scuola professionale, dopo aver seguito i primi due anni obbligatori di scuola superiore, oppure prendere il diploma e concludere quindi il percorso quinquennale.

Chi arriva a questo step, dovrà poi decidere se fermarsi e cercare lavoro, sfruttando i vari contratti di apprendistato in vigore, oppure proseguire e specializzarsi maggiormente verso indirizzi specifici. Una premessa vogliamo farla però, a prescindere da quale possa essere il cammino scelto, non c’è nulla di prestabilito, se vi rendete quindi conto di aver sbagliato, fate sempre in tempo a tornare a studiare o meno, qualora fosse questo il vostro sogno. Detto ciò, prima di parlarvi degli aiuti di chi ha deciso di non seguire il percorso universitario, volevamo rivelarvi quali potrebbero essere le lauree più richieste nel futuro secondo lum.it, che potrebbero portarvi ispirazione. Parliamo del settore: Economico-Statistica, Giuridica e Politico-Sociale, Medico-Sanitario e Ingegneria.

Un aiuto per chi non è laureato

Ecco qual è l’aiuto per cui i non laureati otterranno un compenso significativo che potrebbe aiutarli a compiere quella svolta che stavano aspettando da un po’. Ci riferiamo al “Bonus politiche attive”, rivolti ai disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego del Veneto, la cui iniziativa vuole incentivare i giovani a intraprendere “percorsi regionali di formazione, riqualificazione e reinserimento lavorativo…”, come rivela una nota della Regione, pubblicata da, Il Gazzettino. Inoltre come ha rivelato Luca Zaia: “Questa misura non è un sussidio, ma un’azione concreta di sostegno a quanti intendano impegnarsi nei percorsi…programmati dalla Regione…”.

In questo modo, specializzandosi maggiormente in un particolare settore, i disoccupati avranno sicuramente più possibilità di trovare un impiego, iniziando così a guadagnare uno stipendio fisso che gli permetterà di crearsi il proprio futuro in maniera dignitosa.