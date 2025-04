Ultim’ora: da oggi puoi chiedere la “Seconda Disoccupazione” | Altri 5400€ sulla Postepay mentre stai a casa in pigiama

Se sei disoccupato arriva per te una “seconda disoccupazione”. Anche se sei a casa ti arrivano 5.400 euro sulla Postepay.

Se in questo momento sei disoccupato oppure inoccupato, arriva ora una grande opportunità per te: 5.400 euro da poter spendere nella formazione.

È questo quello che offre il bando Master Mestè, un’iniziativa che negli anni è stata un importante sostegno per le persone in cerca di un lavoro.

Nel corso degli ultimi tre anni ha fornito 46 borse di studio del valore complessivo di 250.000. L’80% di queste ha ottenuto un lavoro presso le aziende cui hanno effettuato il tirocinio.

Si tratta quindi di una grande opportunità, che permette non solo di entrare nel mondo del lavoro, ma anche di diventare artigiano.

Candidature aperte fino all’11 maggio

Chi partecipa al bando, oltre ai 5.400 euro, potranno scegliere di svolgere l’esperienza lavorativa in una realtà artigiana, retribuita a 900 euro al mese.

Si tratta di una grande iniziativa e un ottimo sostegno per chi cerca lavoro. Sostiene i giovani, fornendo loro una borsa di studio, la formazione e il tirocinio, cercando allo stesso tempo di “preservare e valorizzare le eccellenze e la tradizione del Made in Italy”, come indica “Torinotoday.it”. Tuttavia bisogna affrettarsi per poter partecipare al bando. L’11 maggio chiuderanno le candidature.

Una grande opportunità per i giovani disoccupati e inoccupati

Le borse di studio che il bando offre sono 18. Hanno un valore di 5.400 euro ognuna per un percorso formativo completo, con una parte di formazione in aula di 35 ore e un tirocinio di 6 mesi in un’azienda ospitante. 11 aziende di queste sono in Piemonte, 3 sono in Liguria e 2 sono in Valle d’Aosta.

Essendo un’opportunità per i giovani, le borse di studio sono destinate ai giovani di un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, inoccupati oppure disoccupati. Ci sarà tempo fino all’11 maggio per poter partecipare al bando, dopodiché si chiuderanno le candidature. Occorre quindi sbrigarsi e inviare la candidatura quanto prima per prendere parte all’iniziativa.