Ultim’ora: da oggi se prendi una multa finisci sul sito della Polizia | Messo alla gogna pubblica da criminale

Cosa vuol dire che se prendi una multa finisci sul sito della polizia? Facciamo chiarezza.

Il discorso sanzioni è un tema molto delicato in questo periodo, in quanto, di multe le autorità ne stanno staccando parecchie, verso quegli automobilisti indisciplinati che continuano imperterriti a non rispettare il nuovo Codice della Strada.

Le sanzioni previste per alcune irregolarità sono veramente pesanti e per alcune, in base alla gravità della stessa, è anche previsto il carcere. Si passa dalla multa per eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, arrivando alla guida con lo smartphone e così via.

A essere sotto i riflettori in questo momento è un caso che ha diviso l’opinione pubblica. Cosa vuol dire quindi che finisci sul sito della polizia se prendi una multa? Facciamo chiarezza.

Le sanzioni del Codice della Strada

Sono molteplici le novità da quando è stato inserito l’aggiornamento del nuovo Codice della Strada che stanno facendo rivalutare le abitudini degli automobilisti, soprattutto in merito alla guida in stato di ebbrezza. Le pene sono decisamente molto più aspre del passato, arrivando addirittura a parlare di detenzione, qualora i livelli del tasso alcolemico superassero gli 0,8 g/l. Sono parecchi i cittadini che hanno iniziato a prendere il taxi per tornare a casa dopo il ristorante per esempio, o se in gruppo decidere chi non deve bere nulla, in modo da essere in regola in caso di controllo.

Non sono da meno le punizioni in caso di guida con cellulare alla mano, dov’è prevista anche la sospensione della patente oltre alla multa e alla decurtazione dei punti. Insomma ormai ne abbiamo parlato in più di un’occasione delle punizioni che potreste ricevere qualora andaste contro il regolamento stradale, ma in quanti sapevano di poter finire sul sito della polizia in caso di multa?

Il caos dopo aver preso quelle multe

Cosa vuol dire che se prendete una multa finirete direttamente sul sito della polizia? Ebbene, è di qualche giorno fa un articolo che ha lasciato tutti senza parole. In pratica, qualora dobbiate andare in vacanza in America, sappiate che da loro, tutti coloro che vengono fermati per qualche infrazione grave, vengono portati nella stazione di polizia, dove gli verrà scattata una foto segnaletica, che sarà inserita sul sito delle forze dell’ordine.

La foto di questa giovane, ha fatto il giro dei social per la sua bellezza e per il fatto che anziché farsi abbattere dalla multa, si è fatta immortalare tutta ben vestita, truccata e con un sorriso, come se stesse per fare un book fotografico. Il suo volto è diventato virale nel giro di poco e il numero dei follower sulla sua pagina social, si è esteso sempre più, come riportano da auto.everyeye.it.