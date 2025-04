30 aprile 2025: addio alla versione gratuita di Whatsapp | Prima ci ha “sedotto” e ora ci costringe a pagare

Whatsapp non sarà più disponibile nella sua versione gratuita per smartphone. Ecco cosa cambia e i modelli coinvolti

Al giorno d’oggi, dove tutto ciò che ci circonda è sempre più tecnologico, una ruolo di spicco lo riveste senza dubbio Whatsapp. Quest’app, non solo ha rivoluzionato completamente le nostre vite, ma è diventato uno strumento imprescindibile per la nostre comunicazioni.

Grazie alla sua importante funzione, infatti, abbiamo la possibilità di essere in contatto con qualsiasi persona in qualunque parte del mondo si trovi in modo semplice e veloce. Occorre soltanto una connessione internet e un cellulare.

Insieme allo scambio di messaggi di testo illimitato, l’azienda ha implementato tantissime altre funzioni come l’invio di audio, immagini, documenti, video, posizione fino alla possibilità di effettuare videochiamate.

Per non parlare poi dei gruppi, che consentono sia in ambito personale che in quello lavorativo, di poter inserire in una sola chat diversi partecipanti e scambiare informazioni in tempo reale. Ma le novità di Whatsapp sono sempre dietro l’angolo e ben presto assisteremo ad un cambiamento importante.

Whatsapp, un’ importante novità

La nota azienda si sa, ogni giorno lavora per migliorare l’esperienza degli utenti e soprattutto per renderla più sicura. Prova ne sono i continui aggiornamenti che a cadenza settimanale rilascia. Proprio in questi giorni abbiamo assistito all’inserimento del tasto Meta AI, un altro passo significativo verso una messaggistica intelligente e personalizzata.

Ma non è tutto. Con l’inizio di questo nuovo mese, sono entrate in vigore nuove regole per alcuni smartphone che vedranno l’interruzione di Whatsapp. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Interruzione Whatsapp, ecco gli smartphone coinvolti

Le novità in questione, riguardano tutti gli smartphone Android ancora fermi ad Android 5 Lollipop, uscito ormai oltre 10 anni fa, ovvero verso la fine del 2014. E’ bene ricordare che la perdita del supporto a WhatsApp significa l’impossibilità ad accedere all’applicazione, quindi è necessario effettuare un backup entro queste ultime ore in cui è ancora possibile fruire delle piene funzionalità dell’app su Android 5.

In sostanza, non sarà più possibile generare nuovi backup da ripristinare su dispositivi più recenti, quindi è bene attivarsi ora nel caso in cui si possieda uno dei tanti smartphone compatibili. Per fare qualche nome noto, l’aggiornamento della compatibilità di WhatsApp taglierà fuori smartphone come Galaxy S3, S4 mini e Note 2, la prima generazione di Moto G e Moto E del 2014, LG Optimus G e persino il Nexus 4. Ovviamente il discorso non è da considerarsi nel caso in cui sia stata installata una custom rom che permette di accedere ad una versione di Android più recente che supporta standard di sicurezza e API più recenti, necessarie al funzionamento di WhatsApp.