Clamoroso FIAT: torna la 600 esattamente come l’avevamo lasciata | Costa quanto un weekend a Roccaraso

Ecco quanto costa la Fiat 600, la quale ritorna esattamente come l’avevamo lasciata.

Ci sono dei modelli di auto che resteranno per sempre nel cuore degli appassionanti di 4 ruote, in quanto hanno segnato un’epoca a prescindere dal numero di vendite stimate che le inseriscono nel gruppo dei successi o dei flop.

Per farvi qualche esempio, restando in tema Fiat, abbiamo: la Panda, la 126, la 500, la Duna e così via. Alcuni modelli sono usciti di produzione ma i collezionisti le cercano, non per guidarle, quanto per esporle con orgoglio nei loro garage.

Tra questi modelli che hanno segnato un’epoca nel panorama automobilistico c’è sicuramente lei, la Fiat 600, la quale ha rivoluzionato la storia dell’auto per come la conoscevano all’ora. Di modelli ne sono usciti parecchi, per questo non stupisce questo clamoroso ritorno che ce la fa ritrovare come l’avevamo lasciata.

La vecchia e la nuova Fiat 600

Prima di parlarvi di questo modello che ha segnato un ritorno nel mercato automobilistico, volevamo fare due salti temporali ultra ventennali, in quanto nel 1955 abbiamo visto la prima Fiat 600, colei che ha fatto la storia dell’automobile italiana, in quanto è stato uno tra i modelli più popolari a livello di vendita.

Tra un modello e l’altro poi siamo arrivati alla Nuova Fiat 600, presentata nel 2023, il cui design, tecnologia e prestazioni sono completamente diverse dal modello storico. La prima differenza riguarda soprattutto il tipo di alimentazione, in quanto siamo passati dal motore termico a uno completamente elettrico. Nonostante questa rivoluzione sostenibile, per il momento questo veicolo non ha ottenuto il successo sperato anche se sta cercando di affrontare svariate sfide per provare a conquistare i consumatori in quel mercato che sta mutando rapidamente.

Un ritorno dal passato

Ecco quanto costa la Fiat 600 che ha segnato un ritorno al passato, in quanto è esattamente come l’avevamo lasciata. Ebbene, come riportano da auto.everyeye.it, esiste ancora una Fiat Seicento del 2002 di soli 18 km, il cui prezzo di vendita è di 10.900 euro. Nonostante il costo sia notevolmente più alto rispetto a quello che viene richiesto oggi per acquistare una 600 usata, i collezionisti hanno “alzato comunque le antenne”. Questo perché, trovare questo modello in condizioni ancora perfette rappresenta una rarità, rendendolo un pezzo da collezione molto appetibile.

Il modello prodotto dal 1998 al 2010 è noto per la sua compattezza e leggerezza che ha sostituito la sua sorella più grande, la Cinquecento, come super utilitaria di segmento. Rispetto al successo ottenuto dal primo veicolo uscito negli anni 50-60, anche questo ha avuto abbastanza successo, soprattutto per il suo buon rapporto qualità-prezzo. Che dire, voi la comprereste?