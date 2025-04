Minucciano: festa privata interrotta dalle Forze dell’Ordine | Sequestrati hashish e ketamina

Ketamina pronta per essere assunta - lagazzettadelserchio.it - Fonte: StockAdobe

L’episodio è avvenuto nel territorio di Minucciano, dove i Carabinieri sono intervenuti sulla base di situazioni analoghe del passato.

Nel corso della notte tra sabato e domenica scorsi, i Carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana hanno dato vita ad una vasta operazione di controllo a Minucciano, piccolo comune nel cuore della Garfagnana.

L’intervento ha avuto luogo a seguito della notizia di una festa privata organizzata nella zona, la quale avrebbe potuto attrarre numerosi partecipanti, alcuni dei quali provenienti da altre regioni.

Le autorità, preoccupate per l’afflusso di persone, hanno deciso di intensificare i controlli, in una azione di prevenzione volta a combattere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che in passato ha causato problemi simili nella stessa area. L’operazione ha visto la partecipazione di numerosi operativi provenienti dalle stazioni di tutta l’Alta Garfagnana, nonché dell’unità Radiomobile di Castelnuovo.

L’intenso lavoro di monitoraggio e perquisizione ha portato a risultati significativi: cinque giovani sono stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti, hashish e ketamina, droghe ampiamente diffuse tra i giovanissimi.

Partecipanti anche da altre regioni

Tra i giovani identificati, tre provenivano dalla Liguria. Ciò ha confermato il sospetto delle autorità che l’evento, se non interrotto per tempo, avrebbe avuto una portata molto più ampia, di dimensione interregionale. Le sostanze rinvenute sono state prontamente sequestrate dalle forze dell’ordine, mentre i cinque ragazzi sono stati segnalati alla Prefettura di Lucca. Ricordiamo che la segnalazione comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi, quali multe o sanzioni.

Significativo è il fatto che l’intervento delle autorità, volto a contrastare l’uso e lo spaccio di droghe, ha avuto però anche un impatto immediato sull’affluenza alla festa.

Un episodio non isolato

L’operazione delle forze dell’ordine è stata messa in piedi anche perché l’episodio della festa con “sballo” non è stato un fatto isolato.

Negli anni passati, infatti, Minucciano è stato scenario di eventi simili, che avevano portato a situazioni di disagio pubblico e a numerosi interventi da parte delle autorità. La vigilanza costante da parte degli organismi preposti alla sicurezza è un ingrediente fondamentale per riuscire a mantenere sano, evitando pericolose degenerazioni, il divertimento dei più giovani, soprattutto in zone piuttosto isolate come alcune aree della Garfagnana.