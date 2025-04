“Rapiniamo solo questi supermercati” | Non andare a fare la spesa da LIDL: è diventata più pericolosa di Bogotà

Sembrano essere diventati peggio del Bronx: è scattato l’allarme LIDL. Chi va a fare la spesa corre rischi enormi.

Stai in guardia oppure scegli un altro supermercato. Quello che è successo nei giorni scorsi ha lasciato tutti di sasso.

Clienti e cassieri degli store LIDL sono rimasti senza parole dopo aver assistito ai gesti inaspettati da parte dei criminali.

Non ti conviene mettere a repentaglio la tua incolumità per riempire il frigorifero o la dispensa.

Fare la spesa può essere molto pericoloso, se si sceglie uno di questi punti vendita italiani. Andare a Bogotà sarebbe meno rischioso.

LIDL, l’allarme sicurezza scattato nei giorni scorsi

Il brand LIDL è un sinonimo di qualità e convenienza e i prodotti che si trovano tra gli scaffali dei punti vendita del marchio sono sicuri e controllati. Oltre a garantire un grande risparmio, l’azienda internazionale LIDL rappresenta anche una certezza di freschezza e di grande assortimento di referenze per tutta la famiglia. Chi fa la spesa negli store LIDL sa che troverà sempre promozioni e offerte su generi alimentari, piccoli e grandi elettrodomestici, accessori per il tempo libero e abbigliamento per lo sport, calzature, prodotti per la cura della casa e della persona, per il giardinaggio e tanto altro.

Eppure, a quanto pare, negli ultimi tempi proprio i supermercati della famosa catena LIDL hanno cominciato a rappresentare un vero rischio per i cittadini italiani. La notizia può apparire bizzarra ma è tutto vero. Scopriamo da che cosa è rappresentato il pericolo per chi va a fare la spesa nei punti vendita del noto brand della Grande Distribuzione Organizzata.

La denuncia dei gesti dei criminali nei supermercati italiani

Come si legge tra le news pubblicate sul sito web www.tarantotoday.it, di recente alcuni negozi del marchio sono stati presi di mira dai criminali. In particolar modo, il direttore regionale del gruppo LIDL Alessandro Varisco ha scritto una lettera al questore della città di Taranto per segnalare la frequenza di furti avvenuti proprio nel punto vendita LIDL di via Mazzini.

Varisco inoltre ha spiegato che i dipendenti del supermercato e i clienti sono stati spaventati più volte da questi atti criminosi, che sono avvenuti perfino in presenza delle forze dell’ordine e nonostante i sistemi di allarme installati presso i punti vendita. Non c’è dubbio che se la situazione non dovesse rientrare i cittadini di Taranto e del resto della regione Puglia smetteranno di frequentare i discount e i supermercati LIDL.