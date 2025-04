Gallicano: inaugurato nuovo centro Ri-Vesto per ridurre i rifiuti e promuovere il riuso degli abiti

Al via l’iniziativa per il riciclo promossa economicamente da Garfagnana Ecologia Ambiente Srl e A.T.O. Toscana Costa.

Il 5 aprile, a Gallicano, viene inaugurato il nuovo Centro del Riuso “Ri-Vesto“, un’iniziativa dedicata alla raccolta e il riutilizzo di abiti usati, con l’obiettivo di promuovere pratiche sostenibili e ridurre i rifiuti.

Situato in via Cavour 17, il centro nasce grazie alla collaborazione tra il Comune di Gallicano e la Misericordia locale, con il sostegno finanziario di Garfagnana Ecologia Ambiente Srl e A.T.O Toscana Costa.

Il progetto “Ri-Vesto” si inserisce all’interno di una più ampia strategia di economia circolare, che promuove il riutilizzo e il riciclo dei beni, anche attraverso il recupero degli indumenti. In Italia sono sempre più numerosi i centri del riuso che, simili a “Ri-Vesto“, rispondono alla crescente attenzione verso la gestione sostenibile dei rifiuti.

Tali centri non solo contribuiscono a ridurre l’inquinamento, ma permettono anche di offrire abiti a chi ne ha bisogno, favorendo la solidarietà e il benessere sociale. Nella pratica, il centro accoglierà gli abiti donati dai cittadini, i quali saranno poi selezionati e indirizzati verso due principali destinazioni: il riutilizzo diretto ed il riciclo.

Riutilizzare e riciclare gli abiti usati

Gli indumenti riutilizzabili verranno lavati e riorganizzati per essere redistribuiti a chi ne ha bisogno, sia a livello locale sia, eventualmente, tramite altre reti di redistribuzione solidale.

Quei vestiti che invece saranno considerati non più utilizzabili verranno avviati ad un processo di recupero, per essere trasformati in nuovi prodotti o materiali. Il progetto “Ri-Vesto” rappresenta, ovviamente, non solo una risposta alla necessità di ridurre la quantità di rifiuti, ma anche una opportunità di sensibilizzazione della comunità sulle tematiche ambientali e sociali.

Un’idea innovativa per ridurre l’impatto ambientale

La gestione dei rifiuti tessili è oggi un problema sempre più rilevante, con milioni di tonnellate di abiti che finiscono nelle discariche ogni anno.

Promuovendo il riutilizzo ed il riciclo, “Ri-Vesto” contribuirà a ridurre l’impatto ambientale della produzione e dello smaltimento di abiti, i quali richiedono ingenti risorse naturali per la loro produzione e generano, ahinoi, una grandissima quantità di rifiuti.