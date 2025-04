Tartarughe, non hai idea di quale sia il primo pensiero dopo 5 mesi di letargo | La telecamera ha ripreso tutto

Non hai neppure idea di quale sia il primo pensiero delle tartarughe una volta che si risvegliano dal letargo. Appena sveglie fanno questo.

Le immaginiamo come degli animali lenti, che non fanno altro che dormire e mangiare, ma in realtà sono molto più “furbette” di quanto possa sembrare.

Altro che mangiare! La loro priorità sembra sia un’altra e lo dimostra ciò che fanno nel momento in cui si risvegliano dal letargo.

Non sono poi dei semplici animali che camminano lentamente e mangiano lattuga, come potrebbe apparire. Sono molto importanti per l’ambiente.

Svolgono un ruolo importante nell’equilibrio degli ecosistemi. Ma a quanto pare hanno un solo pensiero nelle loro teste.

Un ruolo importante per l’ambiente terrestre e marino

Sia le tartarughe marine che terrestri svolgono un ruolo importante per l’ambiente. Le tartarughe marine, come riporta “ARPAT”, sono in cima alla catena alimentare e aiutano a mantenere “l’equilibrio tra le popolazioni di flora e fauna”. Contribuiscono poi a mantenere la salute delle praterie marine e delle barriere coralline.

Come indica “Masterd.it”, la tartarughe terrestri invece contribuiscono alla dispersione dei semi e al mantenimento della struttura del suolo. Tuttavia sembra che abbiano un solo pensiero in testa.

Appena sveglie un solo pensiero

Un video sui social ha dimostrato che le tartarughe hanno un pensiero ben fisso in testa: l’accoppiarsi. È la prima cosa che fanno appena si svegliano dal letargo e non ha niente a che fare con il cibo.

“Rocco si è appena svegliato, indovinate il suo primo pensiero qual è stato? E provate a indovinare quale sarà il suo ultimo pensiero a ottobre/novembre prima di andare in letargo?” scrive la pagina “Il paradiso delle tartarughe” su Instagram, accompagnando alla didascalia un video di due tartarughe che si accoppiano, che fanno l’amore. Sembra sia questo il primo pensiero che la tartaruga Rocco fa appena si risveglia dal letargo.