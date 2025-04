Unitre Barga: un nuovo calendario di conferenze per aprile e maggio | Tutto il programma dettagliato

Pubblico in ascolto ad una conferenza - lagazzettadelserchio.it - Fonte: StockAdobe

La sede locale dell’Università delle Tre Età propone nuovi incontri, alla scoperta della scienza e della cultura.

L’Unitre di Barga, come ogni anno, propone un interessante calendario di conferenze per i mesi di aprile e maggio, a chiusura dell’anno accademico, che spaziano sui temi di scienza, storia e cultura.

Gli eventi si terranno principalmente presso la Sala Colombo, un punto di riferimento culturale per la cittadina della provincia di Lucca. Il ciclo di conferenze prenderà il via sabato 5 aprile con un incontro online dal titolo “Viaggio nella scienza: storie dei fisici“, tenuto dalla professoressa Veronica Poggi.

Questo incontro segna l’inizio di una serie di appuntamenti che proseguiranno sino alla fine di maggio. Lunedì 7 aprile sarà invece la volta di Sergio Nelli, del Gruppo Paleografia Lucca, che offrirà una riflessione sulla ricostruzione della memoria, attraverso l’analisi di testi e documenti storici.

Altro appuntamento imperdibile è fissato per lunedì 14 aprile con il biologo Lorenzo Ugo Conti, il quale affronterà il tema de “Gli alieni di Barga: le invasioni biologiche del nostro territorio“, questione particolarmente rilevante per la comprensione degli impatti ambientali ed ecologici nella zona.

Le iniziative fuori porta

L’Unitre organizza anche qualche evento fuori sede, come la visita guidata alla Linea Gotica di Borgo a Mozzano prevista per lunedì 28 aprile, assieme all’Istituto Storico Lucchese: un’opportunità unica per esplorare un’importante testimonianza storica del territorio.

Gli incontri in Sala Colombo riprenderanno il lunedì successivo 5 maggio, quando sarà la volta dello storico Paolo Buchigniani, con la conferenza intitolata “Dal biennio rosso al ventennio nero. La crisi del primo dopoguerra in Italia“.

Dalla Liberazione a Pietro Mascagni

Il 12 maggio Ivo Poli, vivaista e studioso di antichi alberi da frutto, guiderà gli interessati nel verde di Barga, alla scoperta delle antiche erbe. A chiudere infine le conferenze on site in Sala Colombo sarà, il 19 maggio, Valdo Spini, con un incontro sul tema “Tra l’ottantesimo della Liberazione e l’ottantatreesimo della Costituzione“.

L’intero ciclo di incontri si concluderà sabato 24 maggio, alla Fondazione Ricci, con una conferenza musicale in omaggio a Pietro Mascagni, “… ed ora tu cerca di non perderti“, tenuta dal performer, compositore e musicista Massimo Salotti.