Accordo storico: ufficiale la “Seconda Pensione” | Se hai passato quest’età ti raddoppiano i soldi sul cedolino

Se avete passato questa età, vi arriverà quella che è stata definita come “Seconda Pensione”, in quanto vi verrà corrisposta una seconda entrata.

Ogni lavoratore, quando inizia a lavorare si focalizza su un obbiettivo comune e cioè raggiungere il traguardo della pensione, possibilmente in perfetta salute. A prescindere dal fatto che l’età pensionistica si sta allungando sempre più, tutti i cittadini ci sperano ancora.

È molto importante pensare al futuro con parsimonia, in quanto bisognerà pensare fin da subito ad un modo di integrare quello che sarà la rendita che l’INPS corrisponderà al futuro pensionato, visto che il cedolino non sempre sarà sufficiente.

Per questo motivo sono molti i cittadini felici di aver appreso che gli potrebbe spettare quella che è stata definita come “Seconda Pensione”, vi basterà aver passato questa età per poterla ricevere.

L’importanza di creare una pensione integrativa

Soprattutto chi inizia a lavorare adesso, deve essere consapevole che i cedolini pensionistici non saranno mai uguali a quelli dei nostri nonni, essendo cambiato proprio il modo di conteggio, passando infatti dal sistema retributivo a quello contributivo, che di fatto prevederà rendite più basse.

Per questo molti iniziano fin da subito a sfruttare le varie opzioni rese disponibili da banche, posta e così via, dando la possibilità di mettere da parte una certa cifra ogni mese, in modo da poter sopravvivere in maniera dignitosa, quando arriverà il tanto atteso momento in cui si timbrerà il cartellino per l’ultima volta. È meglio quindi pensare ad un metodo di accantonamento per il futuro, visto che non sappiamo assolutamente cosa succederà a livello contributivo da qui a 50 anni.

Cos’è la “Seconda Pensione”

Cos’è quella “Seconda Pensione” di cui molti stanno parlando sui social? Veramente se superi questa età, ottieni il doppio sul cedolino della pensione? Ebbene, decisamente è importante fare chiarezza, perché non sempre le informazioni lette in rete corrispondono alla verità. La notizia che sta facendo scalpore è la conferma del bonus animali domestici (esclusi almeno per ora gli animali esotici) che molti proprietari di animali d’affezione stavano aspettando con impazienza. Per il momento però, sappiamo soltanto che per poterne beneficiare, dovrete avere dai 65 anni in su e soprattutto non superare un determinato reddito annuo, cioè 16.215 euro.

Per conoscere gli importi, le clausole e le modalità di pagamento, dovrete attendere i bandi regionali che si spera possano arrivare in maniera celere. Per il momento quindi, oltre al bonus animali domestici, i cittadini potranno usufruire dell’agevolazione riconosciuta nella dichiarazione dei redditi che prevede una riduzione del 19% delle spese veterinarie in presenza di visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami di laboratorio e acquisto di farmaci prescritti. Ovviamente anche in questo contesto ci sarà una soglia minima e una massima da rispettare per poter usufruire di tale aiuto.