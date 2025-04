CISL Scuola Toscana Nord: chi è Gian Michele Mostardini, nuovo segretario generale

Rinnovata la segreteria generale dell’organizzazione sindacale per le province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia.

Gian Michele Mostardini è stato recentemente nominato nuovo segretario generale della CISL Scuola Toscana Nord: un passo importante per il sindacato che rappresenta il personale scolastico nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia.

Mostardini, originario di Lucca e residente a Pescia, porta con sé una lunga esperienza nel mondo dell’istruzione. Prima di intraprendere la carriera sindacale, ha lavorato come docente e ha ricoperto ruoli di responsabilità in ambito gestionale e progettuale nelle scuole, acquisendo una profonda conoscenza delle realtà scolastiche locali.

La carriera sindacale del nuovo segretario ha avuto inizio sin dai primi anni di attività professionale, anche grazie all’influenza di una consolidata tradizione familiare. Da sempre iscritto alla CISL, Mostardini vede nel sindacato un punto di riferimento fondamentale per difendere i diritti dei lavoratori, in particolare quelli del settore educativo.

La visione di Mostardini si distingue per l’impegno verso una scuola inclusiva, che non lasci indietro nessuno, e per la promozione di politiche che favoriscano l’innovazione educativa, un aspetto a cui il segretario tiene particolarmente.

L’impegno sociale del nuovo segretario

Oltre all’esperienza professionale, Mostardini è indubbiamente vocato anche all’impegno sociale, il quale si è espresso attraverso la sua partecipazione nelle amministrazioni locali e il suo coinvolgimento nell’Ordine francescano secolare.

La sua passione per la giustizia sociale e il sostegno alle persone in difficoltà sono valori che intende portare anche nella sua nuova funzione di segretario. Non da meno, Mostardini è anche un appassionato organista, ruolo che svolge attivamente all’interno della Schola cantorum “Cum jubilo“.

Gli obiettivi di Gian Michele Mostardini

Nel suo discorso di insediamento, Mostardini ha delineato gli obiettivi per il futuro del sindacato, ponendo un forte accento sulla tutela dei lavoratori più vulnerabili, come i precari, e sul rafforzamento della presenza della CISL Scuola nelle tre province.

Tra gli obiettivi del nuovo segretario vi è anche quello di garantire maggiori servizi per i membri del sindacato, supportare concretamente i dirigenti scolastici e promuovere una maggiore partecipazione dei lavoratori nelle decisioni che riguardano l’istituzione educativa.