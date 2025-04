UFFICIALE: ecco il primo “Bonus iPhone” della storia | Tutte le famiglie dovranno averne in casa almeno uno

Con questo bonus potrai acquistare iphone o altri prodotti informatici ottenendo un’importante agevolazione.

Acquistare prodotti informatici come un iphone o un computer di ultima generazione, attraverso un’agevolazione, è sicuramente una possibilità da non lasciarsi sfuggire.

Molti cittadini attendono gli sconti del mese come il black friday per approfittare di prezzi convenienti e ridotti rispetto al listino standard.

Eppure, non tutti sanno che non sarà più necessario aspettare le promozioni sugli articoli elettronici perchè le famiglie potranno beneficiare di un incentivo per questo tipo di acquisti.

Scopriamo allora in cosa consiste questo bonus, a chi si rivolge e sopratutto come ottenerlo in modo semplice.

Bonus per i prodotti informatici: cos’è e a chi si rivolge

Non tutti sanno che alcune categorie di cittadini italiani possono usufruire di una speciale agevolazione fiscale quando acquistano prodotti informatici (smartphone, computer, tablet). L’obiettivo di tale misura è favorire l’integrazione sociale e rimuovere gli ostacoli che compromettono l’autonomia quotidiana. Nello specifico, ad avere accesso a questa possibilità sono i beneficiari della legge 104. Tali destinatari, sui siti di e-commerce come Amazon possono acquistare a tariffe agevolate computer fissi e portatili, tablet e telefoni cellulari. Questi prodotti rientrano nei sussidi tecnico-informatici in grado di propiziare l’integrazione della società e la comunicazione con gli altri da parte delle persone non autosufficienti e con disabilità.

Quanto detto fin’ora, è stato stabilito proprio dall’ articolo 3 della legge 104. Inoltre, vi è anchela possibilità di usufruire della detrazione Irpef del 19% in sede dichiarazione dei redditi. Ma non è tutto. Un ulteriore vantaggio è che all’Agenzia delle Entrate si applica un’aliquota IVA agevolata al posto di quella ordinaria (pari come noto al 22%).

Ecco quanto si risparmia e i requisiti richiesti

Chi procede con l’acquisto di dispositivi tecnici e informatici attraverso legge 104, ha diritto ad un’aliquota agevolata del 4%, sia per quanto riguarda gli acquisti nei negozi fisici che in quelli online. Prima di pagare con l’IVA “scontata” però, è necessario controllare di essere in possesso dei requisiti per poter accedere all’agevolazione. Nel dettaglio, occorrerà una una copia del certificato che attesta l’invalidità funzionale permanente (in formato PDF). Tale documento dovrà essere emesso dall’azienda sanitaria locale competente o la commissione medica integrata. Questo certificato comprende anche i requisiti sanitari necessari che chiedere le agevolazioni fiscali.

E’ necessario inoltre, una copia della certificazione prodotta dal medico specialista del SSN o convenzionata che provi la connessione funzionale tra l’invalidità permanente e il prodotto informatico. Per gli acquisti sui marketplace come Amazon bisognerà anche avere una copia PDF della carta d’identità, da presentare al venditore online al momento dell’acquisto. In ogni caso, si consiglia di contattare il servizio clienti della piattaforma di e-commerce, così da verificare quale sia la procedura da seguire e sapere quali ulteriori documenti dovranno essere presentati per poter acquistare i prodotti con IVA agevolata al 4%. Di solito sono previste sezioni specifiche (con diciture tipo “Esenzioni IVA” o “Agevolazioni 104”).