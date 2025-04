ULTIM’ORA DALLA CHIESA: “Comunichiamo il decesso ai fedeli” | Il cuore non ha retto all’ennesimo ricovero

È la notizia che sconvolge i fedeli e che con rammarico annuncia il suo decesso. Il suo cuore, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Ci sono notizie che non vorremmo mai sentire, soprattutto quando riguardano le persone che ci stanno a cuore. Purtroppo però questa è una di quelle.

Il mondo della Chiesa è in lacrime e i fedeli sono sconvolti. La sua scomparsa è un vero colpo al cuore.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare. La malattia ha avuto la meglio.

Spegnendosi lascia un enorme vuoto in molti, ma purtroppo è così che va la vita. Certo è che il suo ricordo resterà per sempre vivo.

L’ultimo saluto nella chiesa a Ponte Milvio

“Ilmessaggero.it” riporta la data in cui si svolgeranno i funerali, momento in cui chiunque potrà dare il suo ultimo saluto.

Come indicato sul giornale, si terranno il 4 aprile alle 10:30 presso la Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. Sono attese tante persone, fedeli e non, considerando l’affetto che le persone provavano nei suoi confronti. Era tanto amata e immenso è il vuoto che lascia.

I fedeli in lacrime per la sua scomparsa

È stata la stessa Lazio, la squadra che amava tanto, ad annunciare quando sarà possibile darle l’ultimo saluto. Il presidente della squadra, Claudio Lotito, ha voluto esprimere il cordoglio e la commozione per la scomparsa di Suor Paola, che come ha indicato in una nota, era una “figura amatissima da tutti i tifosi biancocelesti e dall’intera comunità romana”.

Era diventata celebre per le sue apparizioni nel programma “Quelli che il calcio” e per il suo tifo sfegatato per la Lazio, la sua squadra del cuore. Si è spenta ora all’età di 77 dopo una lunga lotta contro la malattia lasciando tutti in lacrime, in modo particolare gli aquilotti, i tifosi della squadra che tanto amava e che sicuramente la conserveranno nel cuore.