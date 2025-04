Ultim’ora: fallita la banca straniera più usata dagli italiani | Folla precipitata a prelevare dal bancomat

Cosa vuol dire che è fallita la gestione della banca straniera più usata dagli italiani? Facciamo chiarezza con questo complesso caso.

Quando si apre un conto corrente, i vari cittadini sperano sempre di poter tenere al sicuro i propri risparmi, i quali con molta difficoltà vengono accantonati mese per mese, togliendone quindi una parte dal budget previsto, dopo aver ricevuto il proprio stipendio.

D’altronde il metodo degli anziani, cioè quello “della mattonella o del materasso”, per tutta una serie di motivi, sappiamo benissimo essere inefficace. Lo sentiamo spesso nelle varie notizie di cronaca, di figli o nipoti che a distanza di anni trovano nei posti più disperati della casa dei loro anziani, risparmi di una vita, magari inutilizzabili, essendo ancora in lire.

Eppure, quando succedono fatti del genere sono in molti a tremare. Per questo si è parlato di fallimento della gestione di una delle banche straniere più usata dagli italiani. Ecco che cos’è successo.

L’importanza di versare i soldi in banca

Come dicevamo, è molto importante evitare di tenere grandi somme di denaro in casa (anche se i consigli di recente giunti in merito al kit per la sopravvivenza, ne prevedono comunque una certa cifra per sopravvivere almeno 72 ore), per evitare di vederseli portare via. Purtroppo i delinquenti oggi giorno, e lo sentiamo tutti i giorni nei vari fatti di cronaca, se le inventano tutte per cercare di rapinare i poveri cittadini, soprattutto gli anziani.

Per questo motivo, sarebbe una buon norma, evitare di tenere in casa soldi e anche gioielli o comunque oggetti di valore, anche perché i finti tecnici del gas, i finti carabinieri, i finti avvocati e tutti loro insomma, puntano sempre e solo a quello, quando provano a mettere in pratica un colpo. Oggetti facili da nascondere e portare via. Quindi affidate i vostri soldi alla sicurezza di un conto in banca o in posta e apritevi una cassetta di sicurezza per i vostri beni preziosi o comunque acquistate una cassaforte dove riporli in casa. Evitate di nascondere tutto nei cassettoni della biancheria.

Cos’è successo nella nota banca straniera

Ed eccoci giunti a fulcro del nostro articolo, cos’è successo alla nota banca straniera più usata dagli italiani? E perché qualcuno ha parlato di fallimento? Ebbene, il caso che ha lasciato tutti senza parole riguarda il tentato furto presso lo sportello bancomat della filiale Volksbank di Belluno, come riportano da Il Gazzettino. Qui, tre cittadini kosovari hanno provato a prelevare il contenuto del caveau, provocando ingenti danni, fortunatamente però senza riuscirci.

Qualcuno ha quindi scritto sui social che se si è arrivati a questo punto, vuol dire che sono falliti i classici metodi di sicurezza, in realtà è il contrario se ci pensate bene, perché non solo i tre rapinatori non sono riusciti a portare a termine il loro colpo, ma le forze dell’ordine sono anche riusciti ad arrestarli.