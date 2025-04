Clamoroso Dazn: addio al campionato di calcio | “Le partite si vedranno gratuitamente”: puoi già buttare via il decoder

Decisioni importanti da Dazn, tutto potrebbe ben presto cambiare per il campionato di calcio.

Dazn è indubbiamente una delle piattaforme di streaming web che ha avuto maggior successo nel nostro Paese. Grazie al suo utilizzo, tutti gli amanti dello sport possono visualizzare i loro eventi preferiti in qualsiasi momento della giornata.

Eppure questo nuovo anno, non è partito proprio nel migliore dei modi. Secondo le rivelazioni di Auditel, nelle prime 30 giornate del campionato di calcio di Serie A 2024-25 gli ascolti dei match trasmessi su Dazn, sono diminuiti rispetto alle stagioni precedenti.

Quest’anno ogni giornata di Serie A ha avuto in media 5,25 milioni di telespettatori su Dazn, rispetto ai 5,74 milioni del 2023-24, e ai 5,78 milioni del 2022-23.

La partita più vista su Dazn in questo campionato di Serie A è stata Juventus-Milan del 18 gennaio 2025, con 2,14 milioni di telespettatori. L’unica ad aver superato il tetto dei due milioni di audience. Tuttavia, la piattaforma avrebbe già in programma importanti cambiamenti e drastici tagli.

Dazn, la situazione attuale della piattaforma

La situazione di Dazn in Italia, dopo alcune difficoltà iniziali legate alle infrastrutture tecniche, può considerarsi attualmente stabile. Dazn detiene i diritti per la trasmissione del massimo campionato italiano di calcio, così come anche della Ligue 1 francese. Ma è proprio in Francia che la situazione appare molto diversa rispetto al nostro Paese, dove, i problemi non sono tecnici ma legati allo scarso appeal del campionato.

La Ligue 1, da anni dominata dal Paris Saint-Germain, fatica a raggiungere i risultati sperati e suscitare interesse nel pubblico, anche a causa della scarsa competitività. I dati non sono affatto positivi, infatti, in Francia Dazn conta oggi circa 500.000 abbonati, ben lontani dall’obiettivo iniziale di un milione e mezzo. Oltre a scarseggiare l’interesse per la competizione ci sarebbe anche fenomeni come lo streaming illegale, che ostacolano la crescita della piattaforma.

Dazn e la possibile uscita dal mercato: via con le partite gratis

Come è emerso da un’indiscrezione di RMC Sport, Dazn starebbe prendendo in considerazione seriamente l’uscita dal mercato francese già al termine della stagione in corso, rescindendo anticipatamente il contratto con la Ligue 1 che era stato siglato fino al 2029. La clausola di uscita prevedeva una finestra per la disdetta alla fine della stagione 2025/2026, da attivare entro dicembre 2025. Tuttavia, la piattaforma starebbe valutando di abbandonare con un anticipo di quattro anni, aprendo inevitabilmente scenari di battaglie legali. Per quanto riguarda l’Italia, invece, Dazn ha invece consolidato la propria presenza. L’accordo con la Lega Serie A prevede la trasmissione di tutte le partite del campionato fino al 2029, con 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky.

Ma non tutto. Oltre la Serie A, Dazn ha recentemente acquisito anche i diritti globali per la trasmissione del nuovo Mondiale per Club, che prenderà il via a giugno negli Stati Uniti. Tutte le 63 partite saranno trasmesse gratuitamente, senza necessità di sottoscrivere un abbonamento in tutto il mondo. Mediaset garantirà in Italia invece la visione in chiaro di una sola partita al giorno.