Coop, irrompe il Ministero della Salute: “non comprate questo prodotto” | Ti manda in dissenteria immediata

Arriva l’allarme che mette all’allerta chi fa acquisti alla Coop. Fai quindi attenzione a quello che compri. Rischi di stare molto male.

È allarme per i fedeli clienti della Coop. Il supermercato non è più un luogo sicuro per fare la spesa, poiché ha messo in vendita un prodotto che può essere molto pericoloso per la salute.

“Presenza di Listeria Monocytogenes superiore ai limiti di legge” è questo quello che si legge sull’avviso di richiamo.

Considerati i sintomi che può causare, sapere che uno dei prodotti Coop lo contiene, è preoccupante per chiunque.

Brividi, febbre, vomito e diarrea sono alcuni di questi. C’è quindi ben poco da scherzare.

L’allarme che preoccupa chihnque

Nell’avviso della Coop non è stato indicato né il peso del prodotto e neppure il suo periodo di conservazione, per cui si può riconoscere l’alimento solamente dal numero di lotto, ovvero 2896.

Bisogna però assicurarsi di non mangiarlo, ma di buttarlo se è presente in casa. Considerati i sintomi che può causare, è bene sbarazzarsene o i rischi che si corrono possono essere gravi.

Pericoloso per la salute, per cui è importante sbarazzarsene

Proprio perché non è stato specificato né il tempo di conservazione né il peso di questo prodotto, se hai in casa una confezione di lard d’Arnald, faresti bene a liberartene, in quanto contiene la listeria.

È questo il prodotto pericoloso in questione. È stato richiamato dall’azienda Levieux Arnaldo che l’ha prodotto, della provincia d’Aosta. Per ulteriori informazioni sì può contattare gli indirizzi mail controlloqualita@arnaldvieux.com info@arnaldvieux.com. In ogni caso è importante assicurarsi di non mangiare questo prodotto. La listeria è un batterio che può arrecare gravi danni alla salute ed è bene non correre rischi. È bene quindi evitare di mangiare del cibo contaminato dal batterio.