Eurospin ce l’ha fatta sotto il naso: in vendita l’olio più economico del 21° secolo | Lo produce il re dei frantoi italiani

Eurospin fa concorrenza ai frantoi più rinomati di tutto il Bel Paese: ecco il prodotto che costa pochissimo.

Scopri che cosa si nasconde dietro uno dei condimenti più acquistati dai clienti che fanno abitualmente la spesa nei discount italiani.

Forse lo hai usato anche tu mille volte, senza però sapere bene quale fosse la sua origine.

Se sei curioso di sapere chi è a produrre l’olio Eurospin e perché costa così poco, tieniti forte. Farai fatica a crederci.

Svelato il motivo della grande convenienza dell’olio di oliva extravergine in vendita nei supermercati della catena Eurospin Italia S.p.A.

Eurospin, l’oro giallo a un prezzo stracciato

La nota catena di supermercati presente in Italia, in Croazia e a Malta è un punto di riferimento per tutti coloro che fanno la spesa alimentare con un occhi di riguardo al prezzo dei prodotti. Eurospin Italia S.p.A. infatti, conta tantissimi store in tutto il Bel Paese e in ciascuno di essi è possibile trovare referenze che sono garanzia di convenienza e un enorme assortimento di generi alimenti, casalinghi, piccoli e grandi elettrodomestici. Per tanto i cittadini italiani sanno che facendo acquisti nei punti vendita del gruppo porteranno a casa prodotti economici. Tuttavia molti hanno dubbi sulla qualità dei prodotti in vendita presso i discount, proprio per via della convenienza e delle numerose iniziative promozionali.

Uno dei prodotti che si trova tra gli scaffali dei negozi di Eurospin Italia S.p.A. e che sembra essere uno dei più venduti è l’olio di oliva. Il cosiddetto oro giallo costa la metà rispetto a tanti altri prodotti della stessa categoria. Se anche tu lo utilizzi in cucina di certo ti sarai domandato quale sia la provenienza, e che cosa ci sia dietro a un prezzo ridotto. Preparati a scoprire la verità.

Il motivo della grande convenienza del prodotto più venduto

L’olio extravergine d’oliva di Eurospin non ha nulla da invidiare a quello di altri brand più blasonati. Il motivo della differenza di prezzo è legato unicamente al fatto che il marchio Eurospin S.p.A. non risente dei costi pubblicitari. Le marche più note invece investono budget elevati per i propri progetti di comunicazione e marketing. Si tratta di un prodotto che viene realizzato dalle migliori realtà del settore oleario.

In particolar modo “Amo essere biologico Podere del Conte 100% Italiano Biologico”, viene prodotto dall’azienda Biolevante ed è in vendita negli store del gruppo Eurospin a poco più di 6 euro. Si tratta di un prodotto di qualità garantita. Anche l’associazione che tutela i consumatori italiani, Altroconsumo, in seguito ai testi condotti sui prodotti della Grande Distribuzione Organizzata ha menzionato l’olio di oliva extravergine Eurospin come esempio di referenza dall’ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto ad altre più costose della medesima categoria.