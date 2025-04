MD squarta la concorrenza di Unieuro: l’elettrodomestico te lo porti a casa con gli spicci | E te lo caricano pure in auto

Da MD a un prezzo irrisorio ti porti a casa un elettrodomestico molto gettonato. Il noto discount ha deciso di fare concorrenza a Unieuro e a tutti gli altri store.

MD è uno dei discount più frequentati di sempre, in quanto i suoi prodotti soddisfano il rapporto qualità-prezzo. Sono moltissimi i prodotti di genere alimentare che ogni settimana rientrano in qualche super offerta da far riempire i carrelli ai clienti.

Ma il settore di riferimento del noto discount non comprende più soltanto gli alimenti, in quanto anche MD, come altre catene hanno fatto il salto di settore, estendendosi anche ad altri generi, come per esempio gli elettrodomestici. Sono svariati gli articoli che si possono acquistare: si passa dalle lavatrici, alle scope elettriche, alle friggitrici ad aria e così via e ognuno di questi ha superato l’esame dei consumatori i quali hanno apprezzato numerosi articoli considerati validi a un prezzo accessibile.

La promo attivata in questi giorni ha portato MD a “scontrarsi” con le offerte riportate da Unieuro e da tutti gli altri, rendendolo un potenziale concorrente. Ecco qual è l’elettrodomestico tanto amato acquistabile a un prezzo veramente esilarante.

Le offerte per la casa più allettanti

A dimostrazione di quanto dichiarato in apertura, spulciando tra le varie offerte pubblicate sul volantino, inerenti agli articoli per la casa, volevamo indicarvene qualcuna che potrebbe sicuramente interessarvi: passiamo dal Tablet 10,4 pollici a 139,00 euro, all’aspirabriciole manuale a 1,99 euro, alla Lavastoviglie a 259 euro, la Lavatrice crystal clean a 339 euro, il deumidificatore portatile a 139,90 euro e molto altro ancora.

Gli elettrodomestici visti sul volantino possono essere acquistati direttamente nel noto punto vendita o sul sito mdwebstore.it dove potrete pagare online e optare per la consegna a domicilio oppure pagare e ritirare in negozio. La cifra può essere pagata a rate, come indicato sul sito del noto discount.

Un elettrodomestico molto ambito da MD

Ed eccoci giunti al fulcro del nostro articolo, disponibile ancora per poco da MD, come riportano da roadtvitalia.it, un elettrodomestico molto gettonato ad un prezzo veramente irrisorio che mette il noto discount in lista come competitor dei vari store dedicati da Unieuro, a Mediaworld e così via. Ovviamente ogni negozio ha dei prezzi unici per cui vale la pena visionare le offerte del volantino.

Se oggi però è un’asciugatrice quella che state cercando, allora non potete farvi scappare quella a marchio Candy a pompa di calore, acquistabile o nel punto vendita o sul loro sito mdwebstore.it a 349,00 euro, pagabile in tre comode rate di poco più di 100 ero l’una. Questo gioiellino, di classe energetica A++, vi aiuterà a dimezzare i costi in bolletta e soprattutto potrete gestirla in remoto anche tramite l’app hOn. Insomma un vero affare non credete?