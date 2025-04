Ufficiale Giorgia Meloni: ecco i DAZI sulla PENSIONE | Rimarremo 3 mesi senza cedolino e senza bonifico

Ecco quali saranno le categorie di pensionati che potrebbero rimanere senza pensione per 3 mesi.

Ogni lavoratore, quando inizia il suo percorso lavorativo, pensa inevitabilmente a quando finalmente potrà andare in pensione, godendosi quindi la vita, senza vincoli di orari e stress con colleghi vari. Un sogno che si avvera anche se per molti pare essere sempre più lontano.

L’età pensionistica si allunga sempre più e molti cercano di correre ai ripari fin da subito, optando per esempio per forme di accantonamento che gli permetterà di incrementare il cedolino che riceveranno e soprattutto la possibilità di andare in pensione prima. Anche perché sono molti i lavori pesanti per cui un lavoratore potrebbe fare veramente difficoltà a proseguire fino a quasi 70 anni.

Eppure, un dato allarmante sta portando il discorso pensioni sotto i riflettori. In molti quindi si sono chiesti, come mai alcune categorie di pensionati potrebbero rimanere per 3 mesi senza cedolino e senza bonifico?

Come andare in pensione anticipata

In molti si sono chiesti se è possibile andare in pensione prima dell’età pensionabile di vecchiaia ad oggi di 67 anni. Ebbene, ci sono delle formule di pre-pensionamento, per cui il lavoratore dovrà avere determinati requisiti per poterli richiedere. Abbiamo quindi Quota 103, Ape sociale, Opzione Donna, Pensione anticipata che si divide tra i lavoratori precoci e per mansioni usuranti, l’Isopensione e la pensione anticipata ordinaria, fissa ad oggi a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Senza entrare troppo nei particolari, per i quali vi invitiamo a rivolgervi alle sedi di competenza, accenniamo che per l’Ape sociale, alcune categorie di lavoratori possono rientrarci se raggiunti almeno i 63 anni e 5 mesi di età, così come per i lavoratori precoci, costoro devono aver iniziato a lavorare a 18 anni, mentre quella per i lavoratori usuranti, le mansioni indicate devono essere inserite nell’elenco ufficiale e infine l’Isopensione riguarda le aziende che dichiarano di avere personale in esubero.

Pensionati senza cedolino per 3 mesi

Come mai dunque, dopo aver analizzato i vari modi di andare in pensione, che sia quella prevista o anticipata, c’è chi potrebbe rischiare di restare senza cedolino e senza bonifico per tre mesi? A spiegare questo increscioso fenomeno ci hanno pensato da investireoggi.it, dove si legge che a causa di un’anomalia, se il governo non porrà rimedio, chi ha usufruito di alcune forme di pensione anticipata potrebbe restare senza pensione per i mesi indicati.

Questo succede perché dal 2027, come riporta l’Osservatorio Previdenza della CGIL, l’età della pensione di vecchiaia potrebbe passare da 67 anni a 67 anni e 3 mesi, in linea con quello che è l’aumento dell’aspettativa di vita aggiornata a oggi. Quindi, coloro che hanno richiesto per esempio Isopensione e altre forme, potrebbero avere problema per quei 3 mesi in più di prestazione. Il Ministero dell’Economia Giorgetti ha dichiarato che il governo sta già valutando questa ipotesi e quindi starebbero vagliando varie soluzioni per evitare questo problema che potrebbe interessare più di 40.000 lavoratori.