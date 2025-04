Ultim’ora: inserito il BLOCCO ORARIO su Instagram | “Non lo puoi usare a quest’ora”: 15mila euro di multa

Cosa vuol dire che è stato inserito il blocco orario su Instagram e dopo questa ora potrebbe scattare una multa di 15mila euro? Facciamo chiarezza.

L’avvento dei social nella vita dei cittadini da una parte ha portato una ventata di freschezza, in quanto è possibile seguire vari profili, i cui post possono essere molto importanti nella vita dell’utente. Si passa da quelli dei propri cari, amici e conoscenti, fino a quelli di vip e divulgatori scientifici, che attraverso le loro spiegazioni, acculturano la mente umana.

Purtroppo come al solito, non è tutto oro quel che luccica e così oltre a questo aspetto idilliaco, formato da persone che semplicemente vogliono poter mantenere i contatti con persone differenti, ci sono anche coloro che li utilizzano in maniera errata, insultando il prossimo, perché nascosto da uno schermo o diventandone quasi dipendenti al 100%.

I social quindi aprono da sempre un forte dibattito sul loro utilizzo, per questo motivo sta facendo discutere quella notizia di un ipotetico blocco orario su Instagram, elargendo multe da 15mila euro a chi non rispetta un determinato scenario.

Bloccare le notifiche dei social

Molti sostengono che si stava meglio quando eravamo meno tecnologici, con le persone che comunicavano di più tra loro ed evitavano di postare ogni aspetto della propria vita sui vari profili messi a disposizione. In realtà verrebbe da dire: “Ni”, visto che comunque la tecnologia ha aiutato molti settori, quindi come al solito, bisognerebbe usare tutto in maniera bilanciata, il troppo stroppia in tutte le cose.

Per questo motivo, non sarebbe una cattiva idea, bloccare le notifiche dei social dopo un certo orario la sera o meglio ancora, quand’è possibile spegnere direttamente lo smartphone, pc e tablet e godersi il resto della serata senza dispositivi. Anche perché è risaputo che la qualità del sonno ne risente drasticamente quando si guarda lo schermo anche solo un’ora prima di andare a dormire.

Una multa salata

Perché si parla di blocco orario su Instagram e di una multa di 15mila euro? Ebbene, vogliamo iniziare con una premessa: “ogni azione ha una conseguenza” ed è vero, anche se molti se lo dimenticano. Per questo motivo ha fatto discutere una recente sentenza del Tribunale di Brescia che ha multato due genitori della cifra di 15mila euro da risarcire alla parte lesa, in questo caso una ragazzina che è stata vittima di cyberbullismo da parte della loro figlia minorenne la quale, attivando profili social falsi le ha fatto bullismo.

Non solo le ha elargito offese, ma ha anche postato immagini di carattere pornografico manipolate con l’I.A., generando atti persecutori da lei e anche da chi seguiva quelle pagine. Questa sentenza ha chiarito quanto i genitori siano responsabili delle azioni commesse dai figli minorenni, per questo motivo fareste meglio a mettere non solo un blocco orario agli account della vostra prole, che sia su Instagram, Facebook, TikTok e così via, ma anche controllare le azioni che commettono, pur rispettando ovviamente la loro persona in quanto tale.