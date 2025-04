Lo chiamano “L’ortaggio della morte”: non comprarlo mai e poi mai da Carrefour | Ti manda in cancrena l’intestino

Fai attenzione a quanto compri questo ortaggio al Carrefour. Sembra innocuo e invece può causare problemi, anche di grave entità.

Per il grande pericolo che rappresenta è stato già denominato l’ortaggio della morte.

Ecco perché è pericoloso e quali rischi si corrono se lo si consuma.

Nelle scorse ore è scattato l’allarme Carrefour e ora nessuno dei clienti della nota catena di discount si sente al sicuro.

Chi è abituato a fare la spesa nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata forse sta mettendo a repentaglio la propria salute, senza nemmeno saperlo.

Carrefour, scattato l’allarme sull’alimento pericoloso

In questo periodo gli agricoltori e gli appassionati di prodotti della terra sono soliti raccogliere un particolare ortaggio, buonissimo e dalle mille proprietà benefiche. Si tratta di alimento vegetale sano e saporito che, tra le altre cose, favorisce la diuresi. Tuttavia il cibo in questione può causare problemi di salute e sono stati più volte segnalati casi di dolori alla faringe, gonfiore delle mucose e, specie nei soggetti più sensibili ingrossamenti nella zona orale, soprattutto bocca e gola, e difficoltà a deglutire. Insomma, il consumo di tale alimento deve essere fatto in modo consapevole per scongiurare qualsiasi conseguenza dannosa per il nostro organismo.

Di recente l’Agenzia nazionale francese per la sicurezza alimentare, ambientale e del lavoro Anses ha fatto sapere quali sono i rischi che si corrono se si consuma uno degli ortaggi pericolosi e che cosa fare per tutelare la propria salute. Scopriamo subito di che cosa si tratta.

Qual è l’ortaggio in questione e come fare a tutelare la propria salute

Il cibo vegetale di cui parliamo sono gli asparagi. Non tutti sanno che, se selvatici, questi ortaggi vanno consumati con cautela. Il motivo è che contengono grandi quantità di rafidi di ossalato di calcio, ovvero dei cristalli microscopici, che, come si legge su www.ilsalvagente.it, possono irritare le mucose e la pelle. Come ha riportato 60 millions de consommateurs, “Le lesioni provocate potrebbero facilitare il passaggio di sostanze infiammatorie o tossiche”. In particolare, la sopracitata Agenzia Anses ha specificato che possono provocare avvelenamento e che se si consumano degli asparagi e si accusa uno dei sintomi che abbiamo descritto, occorre chiamare il 118 e un centro antiveleni. Inoltre, è utilissimo fotografare gli ortaggi consumate prima della cottura per poter agevolare l’identificazione in caso di avvelenamento.

Dunque se si vogliono evitare rischi e si notano gonfiori, irritazioni o infiammazioni è bene chiedere assistenza e scongiurare altre conseguenze spiacevoli. Di fondamentale importanza è tenere gli occhi aperti quando si va dal fruttivendolo, o se si fa la spesa nei punti vendita della catena, Carrefour, presente anche in Francia così come in tutti gli altri store della Grande Distribuzione Organizzata.