Terremoto sanitario: “Non ingerite queste merendine per bambini” | Li porta diretti all’Oltretomba: sono tossiche

Fate attenzione a dare ai vostri figli queste merendine, in quanto le conseguenze potrebbero essere veramente devastanti.

Il cibo è vita e lo sappiamo tutti quanti molto bene, anche perché come chiarisce molto bene il detto: “il sacco vuoto non sta in piedi”, per questo motivo non si dovrebbe temere questo momento, bensì affrontarlo con serenità.

Mangiare bene questo è l’essenziale, introducendo nelle corrette quantità tutti gli alimenti che fanno bene al nostro organismo. Ogni tanto poi qualche sgarro lo possiamo anche commettere, anche perché non dovremmo mai rinunciare a quelle leccornie che fanno danzare le nostre papille gustative dopo ogni boccone.

Eppure, in alcune circostanze, non dipende da noi cosa possiamo e non possiamo mangiare. Per questo motivo non dovreste far mangiare queste merendine ai vostri figli, in quanto le conseguenze potrebbero essere veramente devastanti.

L’importanza di una sana alimentazione

È molto importante seguire una corretta alimentazione, come vi dicevamo in apertura, per scongiurare quelle patologie quali obesità, ictus, infarto e così via, che purtroppo sono in costante aumento. Oltre a optare per degli schemi bilanciati, dovreste anche effettuare con costanza attività fisica e bere la giusta dose d’acqua. Come dicevamo prima, lo sgarro poi è anche concesso, lo dicono molti nutrizionisti anche sui social, come per esempio Giulia Biondi che con il suo: “ce lo potemo magnà”, riuscirebbe a fare stare a dieta chiunque.

Seguire un corretto stile di alimentazione, non dovrebbe essere una prerogativa soltanto degli adulti, ma anche dei bambini, i quali si abituano fin dall’infanzia a mangiare snack, merendine, patatine e i vari cibi processati, in quantità troppo elevate. Ogni tanto si possono mangiare ma tutti i giorni sarebbe meglio optare per merende più salutari.

Non mangiate queste merendine

Fate attenzione a queste merendine per bambini, non fategliele mangiare, in quanto le conseguenze potrebbero essere veramente devastanti, come per esempio danni all’intestino. Il fatto in questione che ha suscitato il panico sui social è successo qualche giorno fa a Venezia, dove una mamma ha acquistato dei panini al cioccolato al supermercato, da dare come merenda al suo bambino e ad altri amichetti che erano andati a trovarlo.

La sera però ha fatto un’amara scoperta, cioè che in quei panini erano presenti delle graffette metalliche. Dopo aver consultato il pediatra e gli altri genitori, i piccoli sono stati sottoposti immediatamente ai controlli del caso al pronto soccorso. Come ha rivelato la mamma: “Per colpa di una negligenza di qualcuno mio figlio, che ha 5 anni, ha fatto una radiografia di cui avremmo fatto volentieri a meno…”, rivelando che un bambino aveva una graffetta nelle feci. Ovviamente il supermercato ha ritirato il prodotto dalla vendita, per questo motivo fareste meglio a controllare voi il cibo che date ai bambini, prima di essere consumato per evitare brutte sorprese.