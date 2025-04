Ultim’ora: usa il trucco della monetina e vince 2 milioni di euro al Gratta e Vinci | Altro che fortuna: è matematica pura

Ecco perché parliamo di Gratta e Vinci e del trucco della monetina, la matematica questa volta era dalla sua parte.

Il Gratta e Vinci è uno tra i metodi più utilizzati dai cittadini che cercano di “cambiare le proprie stelle”, con un semplice tagliandino. Non ci sono schemi particolari, non ci sono numeri da indovinare, serve solo una monetina e tanta, tanta fortuna.

Una volta grattata la parte argentata, i vari simboli trovati vi sveleranno se avrete vinto una cifra più o meno alta o se con quel talloncino potrete creare una simpatica barchetta colorata da gettare poi nell’immondizia. Ricordatevi inoltre che quella scheda andrà buttata nel bidone della carta e non per terra, come si vede di frequente.

Non sarete vincitori di denaro ma potreste comunque esserlo verso l’ambiente. Detto ciò, da qualche giorno si parla solo di quel caso fortuito la cui vincita al Gratta e Vinci è dipesa tutta dal trucco della monetina. Volete sapere di cosa parliamo?

Giocare con parsimonia

La protagonista di questa storia è una vincitrice per due motivi, il primo perchè ha trovato veramente un biglietto vincente, il secondo, perché come riportano dal Leggo, la signora giocava in maniera sporadica e non in maniera compulsiva. Ogni tanto è anche giusto provarci, alla fine investire 10 euro ogni tanto non è un dramma, lo diventa invece quando di soldi ne investite molti, arrivando anche alla dipendenza da gioco.

Il Gratta e Vinci, il giocare al Lotto e tutti gli altri, dovreste prenderli con molta leggerezza, in quanto le probabilità di vittoria non sono poi così alte come credete. Per questo motivo, evitate di investire il vostro denaro e anche la vostra casa e altri bene, in un metodo di vittoria che si basa sulla probabilità statistica. Per farvi capire, la vincita di questa fortunata signora è stata quotata come una su 9 milioni di biglietti emessi. Traete voi le vostre considerazioni.

Il trucco della monetina: in cosa consiste

Cosa vuol dire che la signora in questione ha vinto al Gratta e Vinci con il trucco della monetina? Ebbene, questa fortunata pensionata, dopo aver acquistato un biglietto da 10 euro, azione che faceva in maniera sporadica, come riportano dal Leggo, se n’è portati a casa 2 milioni.

Come riportano i gestori della tabaccheria: “Ci ha passato la monetina per finire di grattare”, non credendo neanche di poter vincere. Eppure è successo e molti rivelano che il trucco della monetina è una pratica comune a livello di scaramanzia che molti giocatori utilizzano e che con lei ha funzionato. Infatti c’è chi è convinto che chi compra il biglietto non dovrebbe mai grattarlo, ma dovrebbe farlo fare a un’altra persona (fidata che non scappa con il vostro biglietto) e chi invece utilizza soltanto monete da 2 euro con la convinzione che “soldo chiama soldo”. Che dire, la Dea Bendata non si piega di certo alle scaramanzie umane e quando decide di entrare nella vita di qualcuno lo fa e basta, a prescindere da chi abbia grattato o meno. Che dire, siamo molto contenti per la signora di 70 anni che ha vinto questo bel gruzzolo.