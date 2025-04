Ultim’ora Cesaroni: secondo attore morto in 24h dopo Antonello Fassari | L’annuncio in lacrime: è una maledizione

Periodo di forte sconforto per i fan di fiction, i quali dopo aver salutato Antonella Fassari de, I Cesaroni, hanno dovuto dire addio a un altro attore.

I fan si affezionano sempre molto ai loro personaggi preferiti di film, fiction e programmi televisivi vari. Li seguono come se fossero membri di famiglia e li fanno entrare nelle loro case tutti i giorni, imparando a memoria i vari orari di palinsesto.

Tra le fiction molto amate italiane che hanno fatto il boom di ascolti, ci sono stati sicuramente I Cesaroni, la cui uscita nel 2006 ha “incollato alla sedia”, milioni di italiani, i quali non si perdevano neanche una puntata della vita della famiglia della Garbatella più spassosa di sempre.

Purtroppo di recente abbiamo dovuto dire addio al grande Antonello Fassari, uno dei pilastri del clan Cesaroni e adesso, gli amanti della fiction con grande stupore, hanno dovuto salutare anche un altro personaggio molto noto.

La morte di Antonello Fassari

Antonello Fassari ci ha lasciato il 5 aprile 2025 all’età di 72 anni, dopo un problema cardiaco che l’aveva colpito da tempo. Il noto attore aveva fatto la storia nel mondo dello spettacolo con le sue battute e la sua simpatia, per questo i fan erano felici di sapere che a breve lo avrebbero rivisto con la nuova stagione inedita de, I Cesaroni, dove Antonello interpretava Cesare Cesaroni, il pilastro della famiglia romana.

Con il suo “che amarezza”, aveva rivoluzionato il vocabolo di più di una generazione, i quali molto spesso si riferivano ai fatti della vita di cui spesso non si capisce il senso, usando proprio queste due semplici parole. Per questo sono in molti ad averla pensata nel giorno del suo funerale, dove amici, parenti e colleghi si sono radunati al suo capezzale per fargli un ultimo saluto. Tra i più provati dalla situazione c’è stato sicuramente Claudio Amendola, il quale ha dichiarato: “Antonello era molto più di un collega. Era diventato l’amico con cui volevo andare al cinema da vecchio, con cui volevo ubriacarmi il venerdì sera, ormai con un solo bicchiere di vino. Volevo divertirmi ancora tanto con lui…”.

Nuovo lutto nel mondo della fiction

I fan italiani non hanno fatto in tempo a riprendersi dalla notizia della scomparsa del grande Antonello Fassari de, I Cesaroni, che sono stati invasi da un’altra notizia shock. Un altro attore di una fiction molto amata ha detto addio a tutto il suo grande pubblico. Parliamo di Andrea Savorelli, personaggio amato de, Il Paradiso delle Signore, i cui fan tra l’altro, non si erano ancora ripresi dopo la scomparsa di Pietro Genuardi.

Non sono state rese note le cause del decesso, la notizia della sua scomparsa è stata data dalla sorella di Andrea, Alessandra, la quale ha dichiarato: “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto…Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Un mese senza di te”.