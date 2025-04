Ultim’ora dal codice della strada: “PROBITI ANCHE GLI OCCHIALI” | Alla guida non li puoi più usare da stanotte

Veramente ci sono degli occhiali proibiti dal Codice della Strada, che non possono essere utilizzati alla guida?

Sono molteplici le patenti che riportano la voce “guida con lenti”, questa nota si riferisce quindi a tutti quei guidatori che presentano difetti di vista come per esempio: miopia, astigmatismo e così via, che obbligano il cittadino a portare gli occhiali per affrontare tutte le azioni nel quotidiano.

Molti optano per le lenti a contatto, come sostituzione di quegli occhiali che non sempre sono in linea con i propri gusti. In realtà ci sono anche motivi per cui questo validissimo mezzo per vedere meglio può portare a qualche fastidiosa conseguenza. L’abbiamo visto in pandemia, l’utilizzo di occhiali e mascherina è stata un’associazione pessima

In merito a quali occhiali si possono usare e quali no alla guida, c’è molta confusione. Molti quindi si sono chiesti se veramente il Codice della Strada ha aggiornato questo elenco. Facciamo chiarezza.

Regolamento guida con lenti

Premettiamo che l’obbligo di indossare lenti o occhiali da vista è regolato dall’articolo 173 del Codice della Strada. L’obbligo quindi è esteso a tutti coloro che hanno ricevuto la prescrizione di questo aiuto alla vista in sede di visita oculistica o comunque durante il rilascio o rinnovo della patente. Ricordatevi tra l’altro che chi indossa le lenti a contatto è obbligato ad avere sempre con sé anche gli occhiali, in quanto, in caso di smarrimento delle stesse, si ha immediatamente un supporto fisso che permette di guidare senza pericoli per se stessi e per gli altri.

Chiunque dovesse violare l’obbligo di guida con lenti, come indicato sulla propria patente con il codice 01, rischia una multa dal 165 euro ai 660 euro, nonché rischiare di non essere risarcito dalla propria assicurazione in caso di sinistro e nei casi peggiori vedersi sospendere la patente da 1 a 3 mesi. Questo obbligo può essere eliminato soltanto nel momento in cui ci si sottopone ad un intervento chirurgico migliorativo o se la vista in maniera autonoma dovesse migliorare quanto basta affinché l’uso delle lenti non sia più obbligatorio.

Occhiali proibiti alla guida

Da quando è entrato in vigore il nuovo Codice della Strada, sono molti i cittadini che si chiedono se le voci lette online in merito ad alcune categorie di occhiali proibiti alla guida, sia un fatto vero o una fake news. Veramente si rischia una multa salata? Per rispondere a questa domanda, ci siamo affidati alla risposta rilasciata dal sito laleggepertutti.it, i quali rivelano che dopo il tramonto la guida con occhiali da sole non è proibita ma se ne sconsiglia l’utilizzo, nel momento in cui non si ha più una visuale chiara. Nel Codice della Strada però non c’è nessuna indicazione in merito, né che venga vietata la guida con occhiali da sole né in riferimento ad un limite orario.

Sul sito d’informazione però specificano come dal tramonto all’alba sia consigliato (consiglio e non obbligo) l’utilizzo di lenti che appartengono alla categoria di filtro 1. Un occhiale troppo oscuro che metterebbe in pericolo il controllo del proprio veicolo per la propria e altrui sopravvivenza, secondo l’articolo 141 del Codice della Strada, potrebbe portare a una multa da 87 euro a 344 euro, in quanto le condizioni di sicurezza richieste alla guida non potrebbero essere rispettate. Per questo motivo dovrete sempre valutare le situazioni per cui l’occhiale da sole è necessario, per evitare il pericolo di essere abbagliati dai raggi del sole e quando invece non ce n’è bisogno e la moda in questo caso non c’entra nulla. Come riportano da motorzoom.it quindi, gli occhiali da sole hanno una gradazione differente, più o meno scuro, vagliate quindi con prudenza quando usare i vari tipi di occhiali messi in commercio.