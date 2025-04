Ultim’ora ufficiale: cambia la Capitale d’Italia | Addio a Roma: si torna finalmente al passato

Roma Capitale d’Italia, ritorno al passato improvviso, una città pronta a riprendere il suo posto.

La Città Eterna è la Capitale d’Italia, nonché il centro più importante del nostro Paese. Considerata una delle città più belle del mondo, vanta una ricchezza di storia, monumenti sorprendenti e un’incredibile bellezza scenica.

Nella maestosa metropoli oltre alle opere straordinarie d’arte, cultura e storia, vi sono destinazioni turistiche mozzafiato come il Colosseo, il Pantheon di Roma o i Giardini Vaticani e tanto altro, che affascina chiunque ne faccia visita.

Non è un caso che ogni anno migliaia di turisti affollano Roma, desiderosi di scoprire e assistere ai resti del suo passato leggendario e di vivere la frenetica metropoli moderna descritta nei film.

Tra l’altro Roma è stata in grado fondare uno dei più grandi e potenti imperi di sempre, centro della religione Cattolica e sede del Papa nonché città d’arte di primissimo piano su scala mondiale.

Roma capitale d’Italia, cenno storico

Senza entrare nel dettaglio del lungo percorso storico, sicuramente in passato Roma appariva diversamente da come viene percepita oggi: il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato, il Colosseo era circondato da campi coltivati e all’interno delle Mura Aureliane si estendevano vasti pascoli.

E poi, soprattutto, Roma inizialmente non apparteneva al Regno d’Italia, ma allo stato Pontificio. Certo tutto cambiò quando nel 1870, Roma entrò a far parte del Regno D’Italia e la Città Eterna fu proclamata Capitale d’Italia. Venne approvata la legge che trasferiva la capitale d’Italia da Firenze a Roma.

La nuova capitale d’Italia, ritorno al passato

Oggi Roma rimane la meta preferita degli stranieri tanto che come riportano i dati nel 2024 si è battuto ogni record storico grazie ai 51,4 milioni di presenze e ai 22,2 milioni di arrivi di turisti che hanno deciso di visitare la Città Eterna. I numeri sono quelli ufficiali dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio che, evidenziano un incremento di +4,5% di presenze e +5,63% di arrivi. I dati parlano chiaro, confermati anche dalla classifica stilata da World’s Best Cities in cui la Città Eterna scala le graduatorie internazionali passando dall’11° al 6° posto nella lista delle città più vivibili al mondo. Insomma, Roma si afferma a pieno titolo Capitale del turismo. Numeri che tenderanno ad aumentare con il Giubileo.

Ma siamo davvero sicuri che tutti i turisti siano a conoscenza che Roma sia la Capitale? In una simpatica intervista diffusa su TikTok, il turista intervistato è fermamente convinto di altro. Secondo l’uomo infatti, la Capitale d’Italia sarebbe proprio la Juventus. Bhè dopotutto, Torino è stata capitale d’Italia per quattro anni (1861-1865) prima di lasciare il suo posto a Firenze.