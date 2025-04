Uova di Pasqua, nuovo DIVIETO ASSOLUTO nei supermercati: se ti beccano ti mettono in manette | Peggio dei criminali

Fai molta attenzione alle uova di Pasqua: altro che regalo, potresti trovarti di fronte a un’amarissima sorpresa.

Quello che sembrava il simbolo più dolce delle Feste ora potrebbe trasformarsi in un incubo.

Ecco la novità arrivata nelle scorse ore, che ha turbato tutti gli amanti del cioccolato.

Da quest’anno c’è un nuovo divieto assoluto e chi infrange le regole rischia grosso.

Prima di comprare e regalare le uova di Pasqua ti conviene essere informato: leggi bene a che cosa vai incontro.

Uova di Pasqua, il rischio inaspettato che si cela dietro il dolce tipico delle Feste

Da qualche settimana sono spuntate nei supermercati e nelle vetrine dei bar gli irresistibili dolci pasquali. Tra questi ci sono le colombe, le pastiere di grano e le leccornie golose che vanno per la maggiore, ovvero le uova di cioccolato. Come si legge sul sito web ufficiale www.regnodisney.it, quest’anno l’offerta di uova legate ai personaggi dei film di animazione e cartoni animati sono tantissime. Ci sono le immancabili uova dedicate alle principesse, quelli con i volti Marvel, Spiderman e Avengers, e ancora Frozen, Star Wars e Harry Potter. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Insomma, l’uovo si conferma un dono attesissimo dai più piccoli ma apprezzato anche dai grandi. A quanto pare però, oltre a rappresentare un simbolo e un dolce buonissimo che mette tutti d’accordo e che racchiude l’essenza stessa della Santa Pasqua, le uova di cioccolato possono anche diventare un problema. Scopriamo insieme perché.

Il divieto assoluto che ti conviene rispettare

Molto spesso capita di andare nei punti vendita della grande distribuzione, nei negozi specializzati o nelle pasticcerie per scegliere l’uovo perfetto da portare a casa e scartare, da soli o in compagnia o, magari, da donare ai più piccoli. Beh purtroppo tanti commettono l’errore di osservare, toccare, magari perfino scuotere le uova per provare a scoprire la sorpresa contenuta al loro interno prima ancora di averle acquistate. Questo comportamento può costarti caro e amaro e farti dimenticare tutta la dolcezza del cioccolato.

Forse non lo sai, ma se, prendendo le uova di cioccolato dagli scaffali del supermercato o magari pesandole, queste si rompono accidentalmente o si danneggiano, il gestore del punto vendita è autorizzato a chiedere il risarcimento. In altre parole, potresti dover pagare per le uova rotte e a nulla servirebbe, in tal caso, far notare al proprietario del negozio la tua buona fede. Chiaramente, anche metterle in borsa prima di aver pagato, ti sottopone a grossi rischi, perché configura un reato di furto ovvero un’appropriazione indebita.