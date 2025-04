12 aprile 2025: “aboliti gli Euro a monete” | Non le puoi più usare: se le tiri fuori, chiamano la Polizia

Caos nel mondo delle banconote e delle monete, ecco perché questi euro non potete usarli se non volete commettere un reato.

Da quando l’Euro è diventata la moneta ufficiale italiana a partire dal 2002, di cambiamenti ne abbiamo visti parecchi, in quanto non solo ha mutato look. Sia le monete che le banconote sono cambiate nel corso degli anni.

Abbiamo visto per esempio le monete limited edition, raffiguranti momenti particolari o persone importanti, come per esempio le Olimpiadi, gli infermieri ai tempi del covid, Rita Levi Montalcini e così via, così come la grafica di alcune banconote sono cambiate e stanno per cambiare nuovamente, rispetto alle prime uscite.

Eppure, non tutte le banconote o monete possono essere usate, con alcune se le tirate fuori dalla tasca possono anche chiamare la polizia. Sveliamo il motivo di questa azione.

I nuovi look delle banconote

Dopo più di vent’anno da quando l’euro è stato introdotto, è arrivata la notizia che la Banca Centrale Europea vuole fare un cambio di look delle sue banconote. Per il momento non è stato ancora deciso il tema ufficiale, in quanto in lizza ce ne sono due, che sono quelli più votati dai cittadini, parliamo di “Cultura europea: luoghi di cultura e condivisione” e “Fiumi e uccelli: resilienza nella diversità”.

Come leggiamo da FanPage, bisognerà attendere ancora qualche anno prima di vederle circolare sul mercato, anche perché la grafica sarà diversa da taglio a taglio, dove potrebbero essere riportati anche famosi protagonisti culturali e storici, da Maria Callas a Ludwig van Beethoven e così via. Eppure il discorso che stiamo per farvi tratta un argomento diverso.

Le monete e banconote che non possono essere usate

Come mai si parla di banconote e monete abolite e di euro che non possono essere usati se non si vogliono avere problemi con le forze dell’ordine? Ebbene, parliamo di abolizione inerente ai soldi falsi che purtroppo si possono trovare in circolazione. In questo specifico frangente, ha lasciato tutti senza parole la notizia pubblicata dall’Immediato dove i carabinieri di Lecce hanno smantellato un’organizzazione clandestina che con una stamperia hi-tech sofisticata, metteva in commercio banconote e monete false a livello internazionale.

Come si legge nell’articolo: “La stamperia era capace di produrre banconote di altissima qualità, riconducibili a tre nuove classi di contraffazione, come accertato dal National Analysis Centre della Banca d’Italia…con un innovativo macchinario a incisione laser per la produzione di monete da 2 euro false: una tecnica mai vista prima né in Italia né all’estero”. Se purtroppo doveste accorgervi di avere euro falsi nel portafogli, per evitare problemi è meglio per voi rivolgervi direttamente alla vostra banca di appartenenza.