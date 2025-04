Famiglia Buffon in lacrime: “infarto fulminante” | Se ne va a 47 anni l’idolo del calcio mondiale: che la terra gli sia lieve

Triste notizia per la famiglia Buffon nessun poteva immaginare. Un infarto fulminante non ha lasciato scampo al grande giocatore.

Un grande portiere italiano che non ha bisogno di molte presentazioni, considerato il migliore di tutti i tempi, è senza dubbio lui, Gianluigi Buffon.

La sua carriera ricca di successi e traguardi sono l’esempio del suo innato e ineguagliabile talento calcistico che gli hanno permesso di ottenere premi come miglior portiere anche a livello mondiale e di arrivare, nel 2006, secondo nella classifica del Pallone d’oro.

In Nazionale dal 1997 al 13 novembre 2017 (con 175 presenze e con 5 partecipazioni ai Mondiali), è stato campione del mondo 2006 e vice-campione d’Europa 2012.

Insomma Buffon è sicuramente uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Il carrarese, quest’anno compirà 47 anni, e dopo aver trascorso maggior parte della sua carriera alla Juventus, è attualmente capo delegazione della Nazionale.

La scomparsa improvvisa, dolore per la famiglia Buffon

Una vita di successi quella di Buffon ma che non è immune a momenti di grande dolore. Quando si perde un amico, qualcuno con cui si è condiviso un pezzo della tua vita professionale è sempre motivo di grande sofferenza. Questo lo sa bene l’ex capitano della nazionale che ha dovuto fare i conti con una triste notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno. All’età di 47 anni è venuto a mancare un suo amico, il giocatore colombiano Jorge Bolano, a causa di un infarto.

Il capo delegazione della Nazionale Italiana aveva diviso lo spogliatoio a Parma con il centrocampista classe 1977. Il giocatore nato a Santa Marta in Italia ha vestito, fra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000, le maglie di Parma, Modena, Lecce e Sampdoria. Molto apprezzato dai tifosi per la grinta e il suo grande temperamento.

I messaggi di affetto per il giocatore

Buffon scosso dalla morte del suo amico Bolano, ci ha tenuto a ricordarlo con queste parole: “Jorge è stato un amico e un compagno di squadra indimenticabile, un punto fermo in uno spogliatoio di campioni straordinari. Abbiamo giocato e vinto insieme negli anni d’oro di un grande Parma. In campo lottava senza risparmiarsi e, fuori dal terreno di gioco, ricordo con affetto la sua simpatia e la sua umanità che lo hanno reso un esempio per tutti. Ti porteremo sempre con noi, riposa in pace, amico mio”

Ad essere in lutto è l’intero mondo del calcio. Tantissimi i messaggi che si leggono in sua memoria, Il club salentino infatti lo ha ricordato così sui social: “L’U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Jorge Bolaño, che nella sua carriera da calciatore ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2003-2004″. Si è unito anche il Parma che lo ha omaggiato con una foto esultante e parole molto toccanti: “Oggi tutto il Parma Calcio si stringe attorno alla famiglia di Jorge Bolaño, che ad appena 47 anni se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile. Ciao, Jorge. Per sempre gialloblu. #InLovingMemory“.