Scandalo Acqua Conad: ecco cosa ci nascondevano da 25 anni | Sta scritto in minuscolo sull’etichetta posteriore

È stata scoperta una notizia che ha lasciato i cittadini senza parole in merito all’acqua Conad, in pochi si erano accorti di quella voce in etichetta.

Il Conad è uno dei supermercati più amati dei cittadini, i quali affidano spesso la loro spesa settimanale alle sue corsie sempre ricche e varie. Una delle peculiarità dei loro punti vendita è quella di mettere in commercio prodotti di alta qualità a prezzi accessibili a tutti.

Si trovano infatti sia i prodotti di brand famosi che quelli a marchio Conad, anch’essi molto gettonati. Soprattutto nel periodo delle offerte presenti nei vari volantini, i clienti fanno la fila alle casse, pur di portarsi a casa tantissimi articoli di genere diverso.

Per questo motivo non stupisce il fatto che quella scoperta ha lasciato in molti senza parole, visto che quella voce sull’etichetta dell’acqua Conad, era sfuggita a diversi cittadini. Ecco che cos’è emerso.

Quei prodotti nel volantino Conad

Prima di proseguire, volevamo riportarvi un’informazione che potrebbe esservi utile, soprattutto per l’imminente periodo pasquale che sta per sopraggiungere. Sul volantino Conad attivo fino al 21 aprile, sono stati inseriti svariati articoli a prezzi scontati, in merito a questo particolare periodo.

Per farvi qualche esempio potrebbe interessarvi: la colomba Bauli a 4,89 euro, così come la confezione Fior di Pasqua Balocco a 7,49 euro, o l’uovo di Pasqua Preziosi a 2,90 euro, così come moltissimi altri prodotti che potrebbero servirvi per il menù da servire ad amici e parenti.

La scoperta in merito all’acqua Conad

Di recente molti cittadini, dopo aver letto bene la voce sull’etichetta dell’acqua Conad hanno scoperto una verità che li ha lasciati senza parole, ovviamente in maniera positiva. L’acqua Leggermente Effervescente Conad, è prodotta da Gaudianello, così come l’acqua Naturale (In Sardegna) e l’acqua Levia è prodotta delle Fonti Zinnigas (Siliqua).

Questi dati sono un’ulteriore dimostrazione che i prodotti del loro marchio, costano così poco, non perché sono di scarsa qualità, quanto perché non si paga la pubblicità e il marchio su quel prodotto, non riportando il brand di riferimento come i prodotti considerati di marca. Se ci fate caso, sono moltissimi i loro prodotti che seguono la stessa logica, per questo molti cittadini, li acquistano sempre di buon grado, in quanto sanno benissimo che il rapporto qualità-prezzo è garantito. Confermata quindi la teoria che si può cercare di risparmiare senza dover rinunciare alla qualità. Ovviamente ci sarà sempre differenza di gusto tra un prodotto di marca e non, ma per molti cittadini questa diversità è tollerabile.