“Stavo solo stendendo i panni” | Guardia di Finanza, da oggi ti controllano pure sul terrazzo: non puoi più farlo

Cosa vuol dire che ti possono multare anche per cosa fai nel tuo terrazzo? A questa cosa bisogna fare attenzione.

Ogni cittadino pensa di poter essere libero di fare quello che più gli aggrada se acquista una casa, essendo un immobile di proprietà. Non parliamo di affittuari, in quanto per loro, il discorso sarà diverso, visto che dovranno rispettare le regole previste nel loro contratto di affitto.

A ogni modo, è vero che un proprietario di casa, all’interno di essa, può agire liberamente, ma sempre rispettando non solo le norme presenti nel regolamento condominiale o comunale, in caso di abitazione indipendente, ma soprattutto la sua libertà non deve ledere quella degli altri.

Per questo motivo non stupisce il fatto che un cittadino potrebbe essere multato anche per un particolare atteggiamento tenuto sul proprio terrazzo. Se non volete incappare in una multa esagerata, ecco cosa non dovete fare.

Il regolamento condominiale da rispettare

Sono molteplici le direttive da seguire per chi abita per esempio in un condominio, anche se purtroppo non sempre vengono rispettate. Se tutti prendessero visione di cosa si può e non si può fare, siamo sicuri che molte liti tra vicini non esisterebbero e l’incubo delle riunioni condominiali non sarebbe così incisive.

Ebbene, concentrandoci su chi vive in condominio, i condomini dovrebbero essere consapevoli che per rispetto verso gli altri, non dovrebbero per esempio fare rumori molesti in tarda serata, così come non si dovrebbero passare aspirapolvere o accendere lavatrici e asciugatrici dopo le 23, così come non si dovrebbero suonare strumenti nelle ore di riposo e così via. Oltre a queste e tutte le altre direttive visionabili nel regolamento, si parla anche di cosa si può e non si può fare sul terrazzo.

Ti multano se lo fai nel terrazzo

Come mai rischi una multa se fai questa cosa sul terrazzo? Ebbene, ipotizzando che un cittadino decida di adibire al terrazzo la sua passione di giardinaggio, anche se fornisce come spiegazione che quelle siepi che spuntano dal balcone, gli servono per avere riparo per i panni stesi, rischia comunque una multa salata, così come chi infrange le regole con un giardino privato, se per esempio i rami della siepe ostruiscono il passaggio dei pedoni o delle macchine su strada.

Come riportano da money.it, la multa per i trasgressori in tal senso, può arrivare fino a 679€. I cittadini “dal pollice verde”, vengono sanzionati quando per esempio non curano le siepi o i rami dei loro alberi, i quali lasciati crescere senza controllo, possono per esempio andare oltre il confine stradale, impedendo anche la corretta visione della segnaletica. Se in terrazzo per esempio la vostra vegetazione disturba i vicini, potreste essere esortati dall’amministratore a porre rimedio immediatamente.