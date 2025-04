Ultim’ora Ministero della Salute: ufficiale la SESTA DOSE Covid | Iniettatelo o non ti fanno lavorare: obbligo categorico

Ora è ufficiale: è appena arrivata la sesta dose e sono già tutti in fila per ricevere il vaccino obbligatorio.

Sesta dose, al via la campagna vaccinale

Nessuno di noi avrebbe mai immaginato fino a 5 anni fa di ritrovarsi chiuso in casa, senza lavoro, o, peggio, su un letto di ospedale per via di un pericolosissimo virus. Purtroppo, la pandemia esplosa nel 2020 ha dimostrato che le catastrofi dovute a emergenze sanitarie non si verificano solo nei film. La diffusione del Covid-19 ha chiarito che la ricerca medica non deve mai fermarsi, perché mai si arresta la proliferazione di virus letali. Per scongiurare epidemie e diffusione di patologie mortali su scala mondiale e non, nemmeno i vaccini possono fermarsi.

Si è tornati a parlare di vaccino anti Covid e ora è pronta una nuova dose. L’ultimo vaccino anti virale è capace di neutralizzare le particelle dei virus più temuti. Scopriamo di che cosa si tratta e quando comincerà la campagna vaccinale.

Il nuovo antidoto contro i virus più pericolosi

Sulla rivista Molecular Therapy journals nei giorni scorsi è apparsa una ricerca che fa ben sperare. A quanto pare, i medici sono pronti a far testare l’ultimo risultato, portentoso, delle loro ricerche. Dal lavoro degli esperti di virologia e dei ricercatori infatti, è nata una gomma da masticare, o un chewin-gum, per dirla all’inglese, in grado di combattere la proliferazione di virus responsabili del Covid ma anche dell’influenza H1N1 e H3N2 e addirittura dell’herpes simplex HSV-1 e HSV-2. La gomma miracolosa è stata realizzata con una speciale polvere di fagioli giacinto, legumi dall’alto valore proteico, che contengono la proteina dalla forte carica antivirale FRIL.

Il merito, come si legge sul sito web www.rai.it, va a un appassionato team di studiosi della Facoltà di Odontoiatria dell’Università della Pennsylvania e dei loro collaboratori finlandesi. Non si tratta dunque di una dose di vaccino da fare per forza ma una dose sperimentale per via orale. Tuttavia è davvero molto importante provare i vaccini per prevenire la diffusione dei virus per scongiurare una nuova epidemia e prima che disposizioni dello Stato possano far entrare in vigore un nuovo lockdown o che i sintomi stessi dei virus ci obblighino a restare a casa e a non lavorare.