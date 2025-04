ENEL, in arrivo le bollette del 2018: le devi ripagare, anche se lo hai già fatto | “Ti stacchiamo la corrente”

L’Enel ha dichiarato che se non paghi alcune vecchie bollette ti staccheranno le corrente. Anche se le hai già pagate dovrai farlo nuovamente.

Non pagare le bollette non è un reato, ma può avere delle importanti conseguenze, trattandosi di un’inadempienza contrattuale. Tra queste c’è anche la sospensione del servizio energetico.

Tuttavia si tratta di una mossa estrema del fornitore. Deve infatti passare del tempo prima che la fornitura venga sospesa. Prima di interrompere il servizio, esegue una procedura di sollecito, che se si rivela vana, sfocia nell’interruzione. Solo allora viene infatti sospeso il servizio.

È una procedura che avviene a distanza, tramite telefonate e raccomandate, in quanto nessun operatore si presenta a casa del debitore a richiedere i soldi della bolletta non pagata.

Ultimamente però sembra che l’Enel stia facendo venire gli operatori a prelevare di persona i soldi delle bollette non pagate. Un signore di Catania se li è trovati alla porta di casa.

La nuova strategia per riscuotere il denaro

È la prima volta che l’Enel adotta una strategia del genere per riscuotere il denaro di chi non ha pagato le vecchie bollette.

Sembra però che non si limiti soltanto a mandare gli operatori nelle case. Gli operatori che si presentano nelle case chiedono anche i soldi delle bollette che sono state già pagate. Non lo fanno però involontariamente. La loro è una strategia.

Ti staccano la corrente se non saldi il “debito”

Come racconta “livesicilia.it”, di recente un uomo di Catania ha presentato la denuncia dopo essersi trovato sotto casa un operatore Enel o meglio, una persona che si spacciava per tale. L’uomo in questione lo ha denunciato perchè chi si era presentato alla sua porta non era un vero operatore, ma qualcuno che voleva fargli credere di avere dei debiti con l’Enel.

La persona lo aveva convinto del fatto che aveva delle bollette non pagate e che si sarebbe trovato senza corrente. Tuttavia non si trattava di un vero operatore Enel, ma piuttosto di un truffatore, che ha cercato di raggirare la persona, facendogli credere di avere dei debiti con la società di fornitura ed estorcendogli 1.000 euro in contanti. È stato infatti denunciato e infine arrestato, in quanto di norma, nessun incaricato legittimo si reca nel domicilio per riscuotere il denaro o richiedere i gioielli.