Se fai uno starnuto forte qui, corri subito in ospedale | Potresti soffrire della malattia di Antonello Fassari

Anche i soli starnuti possono essere il sintomo di qualcosa di più grande. Fai attenzione, potresti avere la malattia di Antonello Fassari.

A volte quello che può essere un semplice malanno stagionale, nasconde in realtà qualcosa di più grave.

Ciò di cui Antonello Fassari soffriva ne è la prova. L’attore soffriva di un male che si manifestava come un semplice malessere, con i sintomi che solitamente sono tipici di un’indigestione.

In realtà però era qualcosa di molto più grave. Una malattia subdola, che l’attore aveva definito in un’intervista a “Il Messaggero” come “una carpa dentro, qualcosa che mi mordeva”.

Fai quindi attenzione ai piccoli malesseri e se soprattutto ti capita di avere un forte starnuto, fatti controllare. Anche tu, senza saperlo, potresti soffrire della malattia.

Scomparso nel mezzo delle riprese della nuova stagione

Ci ha lasciato pochi giorni fa, proprio nel momento in cui sarebbe dovuto ritornare sul set per interpretare Cesare, l’oste brontolone della sitcom televisiva “I Cesaroni“. Come scrive “Fanpage”, il 17 marzo erano cominciate le riprese della nuova stagione, e anche Antonello Fassari avrebbe dovuto parteciparvi, ma purtroppo è venuto a mancare proprio nel mezzo delle riprese.

Tutti lo attendevano sul set. Purtroppo però la malattia lo ha strappato alla vita. Il mondo del cinema ha perso così uno dei suoi volti più amati.

Una malattia subdola, ma dai sintomi apparentemente innocui

La malattia di cui Antonello Fassari soffriva, è qualcosa di talmente subdolo che si manifesta con il dolore al torace e una sensazione d’oppressione. Dei sintomi che potrebbero essere confusi con l’infarto al miocardio, ma che in realtà sono riconducibili a un’altra malattia: l’angina.

Come indica il portale dell’Istituto superiore di sanità, “indica una forma di dolore al petto che si verifica quando il cuore non riceve abbastanza sangue a causa del restringimento, o dell’indurimento, delle arterie coronarie che trasportano il sangue fino al cuore”. Per cui ha dei sintomi comuni al malessere, ma che nascondono qualcosa di molto più grande, da non sottovalutare. Fai quindi attenzione se avverti questi dolori. Potresti soffrire della sua stessa malattia, senza che tu lo sappia.