Tereglio, al via la riqualificazione urbana: un milione e mezzo di risorse a disposizione

Una grande opportunità per la frazione di Coreglia Antelminelli, che ne trasformerà radicalmente la qualità della vita.

Il borgo di Tereglio, frazione del comune di Coreglia Antelminelli, sta vivendo una significativa trasformazione grazie ad un intervento complessivo di circa un milione e mezzo di euro.

Il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana coinvolge sia il rifacimento integrale della pavimentazione sia il rinnovo delle reti di acquedotto e fognatura, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità del paese e la qualità dei servizi offerti ai residenti.

I lavori di pavimentazione, affidati alla ditta Nutini Costruzioni Srl, comprendono il rifacimento completo delle strade principali del centro storico: via del Piastronato, via del Castello, via delle Volte, via della Chiesetta, via Bolla e un tratto di via del Cimitero.

Particolare attenzione viene riservata al ripristino dell’antico acciottolato che conduce alla chiesa del paese, con l’obiettivo di valorizzare l’identità storica e culturale di Tereglio. Tale intervento non solo migliorerà l’estetica e la funzionalità delle vie, ma contribuirà anche a rafforzare il senso di comunità e l’attrattiva turistica del borgo.

Una nuova rete fognaria per Tereglio

In parallelo, Gaia Spa sta realizzando un intervento sul servizio idrico e fognario, con un investimento di circa 150.000 euro. Il progetto prevede la sostituzione di 450 metri di rete acquedotto e 450 metri di rete fognaria, nonché il rinnovo degli allacci alle circa sessanta utenze locali.

L’obiettivo è garantire una gestione idrica più efficiente, una gestione ottimizzata delle acque reflue e una riduzione dei rischi di guasti e perdite, migliorando così la qualità dei servizi essenziali per la comunità.

Un progetto di riqualificazione più ampio

Il sindaco di Coreglia Antelminelli, Marco Remaschi, sottolinea l’importanza di questi interventi nel contesto di un più ampio progetto di riqualificazione del territorio comunale, che prevede investimenti complessivi per circa 8 milioni di euro.

Secondo Remaschi, questi lavori rappresentano un passo fondamentale per migliorare i servizi offerti alla comunità, promuovendo uno sviluppo sostenibile e contribuendo al rilancio turistico di Tereglio. Grazie a questi interventi coordinati, Tereglio sta vivendo una fase di rinnovamento che coniuga modernizzazione dei servizi e valorizzazione del patrimonio storico e culturale, con l’obiettivo di offrire ai residenti un ambiente più accogliente e funzionale e di attrarre sempre più visitatori.